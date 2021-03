Sicilia. Le code per i vaccini? La soluzione è tagliare le dosi...

25/03/2021 08:10:00

La soluzione alle lunghe code per fare i vaccini anti-Covid? Tagliare le dosi. E' l'incredibile, quanto clamorosa, scelta presa a Palermo per eliminare le file chilometriche e i disagi all'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo.

Si passerà dalle 3 mila dosi a mille al giorno. Una frenata inevitabile, dice il commissario straordinario per l'emergenza Covid Renato Costa. Ma così la marcia verso l'immunità di massa si rallenta e di parecchio. Una scelta che va nella direzione opposta alle indicazioni del Governo nazionale e del comissario Figliuolo di accelerare con la campagna vaccinale. Ma non si possono predisporre altri centri vaccinali? A quanto pare no, al momento. Mancherebbero gli operatori sanitari, tanto per cambiare. Una carenza che la Sicilia subisce dall'inizio della pandemia e che adesso inficia pesantemente sulla campagna vaccinale. Così, almeno a Palermo, la campagna vaccinale andrà oltre il mese di settembre, indicato dal presidente della Regione Nello Musumeci che nelle ultime dichiarazioni aveva assicurato che le somministrazioni sarebbero andate spedite in Sicilia, e che in estate il Covid sarebbe stato "un lontano ricordo".

Così non sarà, se ai problemi di organizzazione e personale si risponde con il taglio delle persone da vaccinare.

Qui facciamo il punto sul coronavirus in Sicilia.

Qui raccontiamo delle proteste per le code a Trapani.