Coronavirus, la provincia di Trapani penultima in Italia per casi

25/03/2021 19:59:00

Il coronavirus corre in provincia di Trapani. L'aumento dei contagi crea un po' di ansia, e purtroppo l'Asp di Trapani, che fornisce solo i dati giornalieri per città, non aiuta ad avere un quadro della situazione.

Ma i numeri, analizzati, dicono ben altro. Se infatti prendiamo il dato negli ultimi sette giorni, che è quello che si prende come riferimento, ad oggi, 25 Marzo, registriamo a Trapani 47 casi ogni 100.000 abitanti. Sette giorni fa l'incidenza era a 37, ma qualche giorno fa abbiamo toccato anche quota 55. Il minimo è stato il 28 Febbraio scorso con 20 casi. Da allora è stato un crescendo, segno della terza ondata. Tanto che c'è un dato che fa allarmare: in 7 giorni i casi sono aumentati del 39%.

Ma anche con questa crescita notevole, Trapani, ad oggi, è la penultima provincia in Italia, preceduta solamente dal Sud Sardegna. Udine, prima provincia, ha 494 casi in 7 giorni. Questo dato sull'incidenza è il valore chiave per capire la diffusione del Covid.

Palermo, ad esempio, ha 173 casi ogni 100.000 abitanti nei 7 giorni. Numeri quasi da zona rossa.

Nuovi positivi in Libero consorzio di comuni di TRAPANI:

oggi 27 , ieri 26 , l’altro ieri 43

Negli ultimi 3 giorni (in media): 32

Nei 3 giorni precedenti (in media): 22