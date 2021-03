Nella Diocesi di Trapani ci si vaccina in parrocchia. Ecco come e dove 

25/03/2021 11:24:00

Vaccinarsi in parrocchia. A Trapani e nei Comuni della Diocesi è possibile.

L’Assessorato regionale alla sanità e la Conferenza episcopale siciliana hanno siglato un accordo per realizzare una campagna di vaccinazione in 500 parrocchie dell’isola il prossimo 3 aprile, sabato santo.

All’iniziativa ha dato adesione la Diocesi di Trapani che, grazie alla sensibilità dei parroci, renderà disponibili 20 postazioni in altrettante parrocchie dislocate in tutto il territorio diocesano per la vaccinazione di soggetti tra i 69 e i 79 anni.

In ogni parrocchia saranno somministrate fino a 100 dosi di vaccini Astrazeneca.

Secondo le indicazioni della Regione siciliana, la vaccinazione sarà effettuata se ci saranno un minimo di 50 prenotazioni per parrocchia. Chi risponde al target di vaccinazione indicato dall’assessorato regionale e desidera vaccinarsi, può rivolgersi alle parrocchie indicate, che nella Diocesi di Trapani saranno:

TRAPANI

• Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”

Parroco: Don Alberto Giardina

• Parrocchia “Santissimo Salvatore”

Parroco: Don Fabio Pizzitola

• Parrocchia “Nostra Signora di Fatima”

Parroco: Don Antonino Giuseppe Gerbino

• Parrocchia “Sant’Alberto”

Parroco: Don Rosario Rosati

• Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”

Parroco: Don Francesco Vivona

• Parrocchia “San Paolo Apostolo

Parroco: Don Filippo Cataldo

• Parrocchia “Nostra Signora di Loreto”

Parroco: Don Fabio Angileri

• Parrocchia “Cristo Re”

Parrocchia: Don Giuseppe Cacciatore

AGRO ERICINO E AGRO TRAPANESE

• Parrocchia “San Giuseppe”

Parroco: Don Antonino Adragna

Fulgatore

• Parrocchia “San Giuseppe”

Parroco: Don Antonino Vilardi

Marausa

VALDERICE

• Parrocchia “SS. Famiglia e S. Alberto”

Parroco: Don Francesco Giuffrè

• Parrocchia “Sant’Alberto”

Parroco: P. Domenico Giorlando

Fraz. Bonagia – Valderice

CUSTONACI

• Parrocchia “Maria SS. di Custonaci”

Parroco: Don Antonino Marrone

FAVIGNANA

• Parrocchia “Immacolata Concezione”

Parroco: P. Andrea Berno

Favignana

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

• Parrocchia “San Giuseppe”

Parroco: Don Giuseppe Grignano

ALCAMO

• Parrocchia “Gesù Cristo Redentore”

Parroco: Don Francesco Finazzo

• Parrocchia “Anime Sante”

Parroco: Don Enzo Lo Sardo

• Parrocchia “Sacro Cuore”

Parroco: Don Vincenzo Santoro

• Parrocchia “Sant’Anna”

Parroco: Don Salvatore Grignano

• Parrocchia “Maria SS. Assunta”

Parroco: Don Leonardo Giordano