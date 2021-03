Il vino siciliano si produce con il fotovoltaico

25/03/2021 09:01:00

Una cantina vinicola è considerata a tutti gli effetti azienda energivora, perché il processo di produzione del vino, richiede un elevato dispendio di energia (elettrica, termica e frigorifera). Ai processi di produzione è necessario aggiungere anche tutto ciò che sta attorno, come:

- illuminazione dell’azienda

- riscaldamento o aria condizionata dei locali

- elettricità per dispositivi elettronici interni

- laboratorio per il controllo qualità del vino.

Ci sono, quindi, molte voci da considerare e molti aspetti da analizzare, perché ogni cantina ha esigenze diverse, per dimensioni, tipologia di prodotto e tecnologia installata.

Sempre più cantine vinicole decidono di riqualificare i propri impianti puntando su tecnologie innovative e fonti rinnovabili per ridurre i costi di produzione, infatti, Installando un impianto fotovoltaico i costi saranno sensibilmente ridotti e si avrà un minore impatto ambientale.

Anche Cantine Paolini, la cui cura ed il rispetto dell'ambiente sono parte della cultura e della loro filosofia, ha recentemente realizzato un impianto fotovoltaico da 108,135 kWp, che aggiungendosi ai 186 kWp già installati, partecipa a ridurre i costi di gestione e soprattutto portare avanti un percorso di rispetto per l'ambiente. Pertanto, non solo gli ambienti di lavorazione e produzione garantiscono una miglior qualità dei vini, nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, ma quasi il 100% del fabbisogno energetico viene autoprodotto tramite i pannelli solari. Anche i sistemi di riscaldamento dell'acqua per uso civile e industriale, adesso sono alimentati dall'energia solare.

"In ogni fase della filiera produttiva, Cantine Paolini fonda la propria attività su valori sociali, etici e ambientali, guardando positivamente al futuro. Il sentimento che guida tutti noi è la riconoscenza verso la nostra terra che da sempre ci dà i suoi frutti, ed è nostro dovere ricambiare la sua ricchezza e generosità". Continua il presidente di Cantine Paolini, Gaspare Baiata - "Inoltre, l’attenzione all’impatto ambientale dei materiali utilizzati per il packaging è da sempre una nostra priorità, infatti, nel confezionamento e imballaggio abbiamo scelto il riciclo e la riduzione degli sprechi ed in tutte le strutture gestiamo la raccolta differenziata dei materiali di scarto, che vengono destinati al riciclo".

Considerato che la mobilità sta cambiando velocemente e sulle strade ci saranno sempre più mezzi elettrici che grazie al fotovoltaico e alle colonnine elettriche permetteranno a tutti di muoversi in modo più sostenibile e rispettoso per l'ambiente, con emissioni zero e autonomia sempre maggiore, sempre Cantine Paolini ha, inoltre, installato una colonnina elettrica per le auto di nuova generazione.