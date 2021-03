Caratteristiche indispensabili dei respiratori facciali serie PHC+2

27/03/2021 09:01:00

Nell'ultimo anno i dispositivi di protezione individuale sono diventati oggetti indispensabili, ma non dimentichiamo che esistono varie tipologie di respiratori facciali, come ad esempio la serie PHC+2 adatti a proteggere le vie respiratorie in ambienti in cui sono presenti polveri e/o particelle solide e liquide (non oil) volatili. Tali respiratori devono possedere delle specifiche caratteristiche per risultare davvero protettivi ed efficaci.

Le semimaschere filtranti PHC+2, per essere Certificate, devono soddisfare dei requisiti ben precisi e devono essere prodotti in un impianto certificato secondo la ISO 9001:2015-4. I respiratori facciali della PULEO HEALTHCARE serie PHC+2 sono prodotti Certificati, capaci di dare sicurezza a chi le indossa e di valorizzare la qualità di una manifattura 100% italiana!

Ecco le caratteristiche principali:

• Facile da vestire per chi lo indossa grazie alla linguetta per setto nasale

• Elastici confortevoli che si indossano dietro le orecchie

• La tecnologia filtrante progettata da Puleo HC+™ minimizza la resistenza alla respirazione e fornisce una filtrazione efficace per prestazioni costanti e di alta qualità

• La forma progettata da Puleo HC+™ lo rende confortevole nel parlare

• Ripiegabile e quindi facile da riporre

• Trattamento di disinfezione ai raggi UV prima dell’imbustamento

• Confezionamento singolo per garantire il massimo livello di igiene prima dell’uso

Ricordiamo infine che indossare una mascherina FFP2 PHC+2 secondo le specifiche indicate e per il tempo consigliato sulla confezione, significa essere responsabili e mostrare cura non soltanto

verso sé stessi, ma anche verso la comunità, inficiando la diffusione del COVID-19 e rendendo la gestione dell'emergenza meno difficile.