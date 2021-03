28/03/2021 19:41:00

Si scherza con il fuoco. Basta una bella giornata di sole per far dimenticare a tanti che l'emergenza pandemica non è finita. Così nel tardo pomeriggio di oggi assembramenti si sono registrati nel chiosco realizzato alla Tonnara di Bonagia, nel territorio di Valderice.

Insomma, nel Trapanese in tanti continuano a fare orecchio da mercante nonostante gli appelli a non abbassare la guardia. Nel frattempo, però ristoranti, alberghi e altre attività continuano a restare chiusi. Figli e figliastri.