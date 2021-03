Sicilia: niente zona gialla fino al Maggio. Anzi, si rischia il rosso ... 

28/03/2021 18:03:00

La Sicilia non tornerà zona gialla prima di Maggio. Lo ha deciso il governo, che ha stabilito che nessuna arancione potrà diventare gialla fino a tutto Aprile. Quindi anche dopo Pasqua per la Sicilia ci saranno restrizioni (no spostamenti tra città, niente ristoranti e bar per consumare sul posto). Ma c'è anche da considerare che la terza ondata, che è già passata nel resto d'Italia, a giudicare dai dati in Sicilia sta arrivando ora al suo picco, e quindi, attenzione, potrebbe scattare per l'isola il rosso.

Fino a venerdì 2 aprile restano in vigore in Sicilia le regole della zona arancione che conosciamo,poi il 3,4 e 5 aprile quindi da sabato a Pasquetta, zona rossa con la sola possibilità di andare a trovare amici e parenti in due una volta al giorno. Dal sei si torna in arancione e ci si resta fino a maggio con bar e ristoranti chiusi. Dal 2 Maggio si spera in un ritorno alla quasi normalità, anche perché Aprile dovrebbe essere, nelle intenzioni del governo, il mese chiave per le vaccinazioni.