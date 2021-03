29/03/2021 08:41:00

Questa mattina Trapani si è svegliata avvolta dalla nebbia. Non si vedevano le strade e le piazze.

Disagi per gli automobilisti che procedevano a passo d'uomo e con i fari accesi. Senso di smarrimento anche per chi uscito da casa s'incamminava a piedi per raggiungere il posto di lavoro. Nella zona del porto non si vedeva più il mare. Sparito anche Monte Erice. Poi lentamente la nebbia si é diradata.