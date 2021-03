Coronavirus. In Sicilia tornano ad aumentare i casi. Ma arrivano i vaccini

29/03/2021 06:00:00

Tornano a crescere in maniera preoccupante i casi di Covid 19 in Sicilia. Ieri si sono registrati quasi mille nuovi casi, aumentano anche i ricoverati. Ma anche se i dati andassero bene nessuna regione andrà in fascia gialla prima di maggio, come verrà predisposto dal governo nazionale. Intanto urge accelerare la campagna vaccinale, sono in arrivo nuove dosi in Sicilia.



I dati siciliani

Sono 953 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia ieri. Sensibile l’aumento rispetto a sabato in cui erano stati 890. 25 decessi in un giorno, il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a quota 4.583.

Il dato dei contagi è il più alto da almeno due mesi e anche la pressione sugli ospedali conseguentemente è appesantita: le persone ricoverate sono infatti 973 (sabato erano 940) delle quali 129 in terapia intensiva (+2) e 844 in area medica (+31). I guariti sono stati 340 e dunque il numero degli attuali positivi in Sicilia raggiunge la cifra tonda di 17 mila (16.027 dei quali in isolamento domiciliare). Il numero dei tamponi processati è stato di 25.247 e il tasso di positività si attesta al 3,77% (in risalita rispetto a sabato ma molto più basso della media del Paese).

E' sempre il Palermitano il territorio nettamente più colpito dalla terza ondata del virus. Ecco il dettaglio. Palermo: 51.574 casi complessivi dall'inizio della pandemia (395 nuovi casi)

Catania: 45.395 (119)

Messina: 21.221 (121)

Siracusa: 11.986 (51)

Trapani: 11.271 (25)

Ragusa: 9.426 (86)

Caltanissetta: 8.149 (45)

Agrigento: 7.731 (100)

Enna: 4.898 (11)

Niente zona gialla fino a maggio

La Sicilia non tornerà zona gialla prima di Maggio. Lo ha deciso il governo, che ha stabilito che nessuna arancione potrà diventare gialla fino a tutto Aprile. Quindi anche dopo Pasqua per la Sicilia ci saranno restrizioni (no spostamenti tra città, niente ristoranti e bar per consumare sul posto). Ma c'è anche da considerare che la terza ondata, che è già passata nel resto d'Italia, a giudicare dai dati in Sicilia sta arrivando ora al suo picco, e quindi, attenzione, potrebbe scattare per l'isola il rosso.

Fino a venerdì 2 aprile restano in vigore in Sicilia le regole della zona arancione che conosciamo,poi il 3,4 e 5 aprile quindi da sabato a Pasquetta, zona rossa con la sola possibilità di andare a trovare amici e parenti in due una volta al giorno. Dal sei si torna in arancione e ci si resta fino a maggio con bar e ristoranti chiusi. Dal 2 Maggio si spera in un ritorno alla quasi normalità, anche perché Aprile dovrebbe essere, nelle intenzioni del governo, il mese chiave per le vaccinazioni.



Nuove dosi in Sicilia

Nelle prossime ore dovrebbero arrivare in Sicilia nuove dosi di vaccino anticovid. Si parla di 75 mila dosi di Pfizer e entro 3 aprile 100 mila di AstraZeneca.

Intanto gli hub dell’isola più “frequentati” rallentano con la prenotazione delle vaccinazioni, in attesa dell’arrivo delle fiale. Questo ritardo fa slittare l’apertura al target 65-69 anni. Le nuove dosi, infatti, andranno alle persone vulnerabili e agli over 80, nonchè al mondo della scuola e agli over 70. Intanto in 500 parrocchie siciliane, dal 3 aprile, partiranno le vaccinazioni per i cittadini fra i 69 ed i 79 anni con il siero AstraZeneca. Gli elenchi delle cento persone da vaccinare in ogni parrocchia saranno compilati dai parroci entro fine mese. Queste, ad esempio, le chiese della Diocesi di Mazara in cui verranno fatti i vaccini: San Giovanni Battista (Campobello di Mazara); San Giovanni Battista, San Francesco di Paola, Santa Lucia (Castelvetrano); San Nicola di Bari (Gibellina), Maria Ss. Madre della Chiesa, Santa Maria delle Grazie al Puleo, Sant’Anna, Maria Ss. Ausiliatrice (Marsala); San Lorenzo, Cattedrale e Seminario vescovile (Mazara del Vallo); Zona pastorale Pantelleria e la chiesa madre di Partanna e Santa Ninfa.



L’insegnante morta dopo il vaccino

Un'insegnante di 46 anni è morta in Sicilia. Si tratta di Cinzia Pennino, 46 anni, ricoverata venerdì scorso nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo.

La docente circa una settimana prima aveva fatto il vaccino anti-Covid AstraZeneca. Poi la situazione è degenerata in pochi giorni. Al momento, però, i medici non parlano di correlazione fra la vaccinazione e il decesso. Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all'Aifa il decesso.



I dati italiani

Sono 19.611 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.532.057. Sabato i casi erano stati 23.839. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 297 le vittime in un giorno (380 sabato), per un totale dall’inizio della pandemia di 107.933. Ad oggi in Italia ci sono 573.235 attualmente positivi, 1.357 in più. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.850.889 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 17.950 unità.

Sono 272.630 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato i test erano stati 357.154. Il tasso di positività sale al 7,2%, in crescita rispetto a sabato quando era al 6,6%.

Sono 3.679 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 44 in più, nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 217 (sabato erano stati 264). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.701 persone, in aumento di 80 unità rispetto.



Piano vaccini, Draghi incontra le Regioni

Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto oggi pomeriggio tra governo e regioni sul piano vaccinale. All'incontro parteciperanno il ministro Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio.

"E' giusto che il governo, a fronte di una curva pandemica che pur in maniera timida sta cominciando a scendere preveda dopo Pasqua che fino alla prima media si possa tornare a scuola” ha detto Draghi.