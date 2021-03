Annullata, causa emergenza sanitaria,  la maratonina del vino programmata per maggio

30/03/2021 15:22:00

Ancora una volta la Maratonina del Vino deve alzare bandiera bianca. La manifestazione di Marsala (TP), valida per il Grand Prix delle Maratonine di Sicilia e programmata per il prossimo 2 maggio, per il secondo anno consecutivo è costretta alla rinuncia: la situazione sanitaria italiana è ancora estremamente critica, la stessa cittadina vanta il ben triste primato di contagi nella provincia e considerando che fino al termine di aprile non ci saranno allentamenti delle necessarie misure restrittive, i responsabili della società organizzatrice sono stati costretti a prendere la decisione più difficile, non volendo andare a sovraccaricare il calendario della seconda parte di stagione, dove, sperando che la situazione sanitaria sia nel frattempo migliorata, è quasi impossibile trovare spazi disponibili.

Una rinuncia che se possibile fa ancora più male dello scorso anno, perché il distacco dall’ultima edizione disputata, nel 2019, si dilata e riprendere è sempre difficile, ma su questo aspetto Filippo Struppa e tutta la società sono più che certi: quello della Maratonina del Vino è solo un arrivederci al prossimo anno, quando la manifestazione marsalese tornerà ad accogliere i corridori provenienti dalle altre realtà podistiche siciliane e non solo, facendo loro conoscere tutte le bellezze della città e soprattutto i suoi sapori, legati al mare e naturalmente al vino.