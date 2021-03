Coronavirus. Oggi niente dati dalla Sicilia ... 

30/03/2021 20:00:00

"Non si è ancora asciugato il bianchetto!" potremmo dire, per fare un po' di ironia, citando una famosa battuta di Forattini. Oggi non arrivano i dati dalla Regione Siciliana sull'epidemia. Proprio quei dati che sono stati forniti falsi, nel tempo, e "aggiustati", secondo quando ha rivelato un'inchiesta che oggi ha portato alle dimissioni dell'assessore Razza.

Come mai niente dati? Semplice. Il caos generato dagli arresti ha portato a fare saltare la macchina che rivela i dati. E quindi la Sicilia è "in attesa di riorganizzare la struttura", fa sapere il Ministero della Salute.

I dati verranno integrati nella giornata di domani.