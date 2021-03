Entro Luglio saremo immuni. Arriva il quarto vaccino. Le altre notizie sul coronavirus in Italia

30/03/2021 08:48:00

Ieri Draghi ha aperto il vertice in videoconferenza con le Regioni cercando di stemperare le polemiche dei giorni scorsi. «Remiamo tutti nella stessa direzione, è normale aggiornare il piano vaccinale, senza polemiche e lavorando tutti insieme». Poi ha detto «le

dosi in arrivo dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l’immunità per il mese di luglio in tutta l’Europa».

•

Grande scontro, in seno al governo, tra chi vuole cominciare a riaprire e chi insiste per tenere tutto chiuso. Il Consiglio dei ministri è fissato per domani.

•

Racconta Carmelo Lopapa su Repubblica: «I governatori, soprattutto quelli leghisti, sono andati alla carica sul tema delle riaperture e hanno invocato il ripristino delle zone gialle, abolite per decreto. Il presidente del Consiglio che ha partecipato al vertice insieme ai ministri Speranza e Gelmini, ha aperto uno spiraglio, almeno nelle parole: “Riprogrammiamo già da ora le aperture per quando sarà possibile”, ha detto. Ma la posizione di Draghi è chiara: chiusure e aperture dipendono dai dati, non da altri criteri».

•

Johnson&Johnson arriva il 19 aprile

Il vaccino monodose Janssen, realizzato da Johnson&Johnson, arriverà in Europa e in Italia dal 19 aprile. «Janssen è stato il quarto vaccino contro il Covid-19 a ricevere l’approvazione dell’Ema, lo scorso 11 marzo, dopo Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Ed è il primo monodose. Dagli studi è emersa un’efficacia del 67% e si è dimostrato altamente protettivo (fino all’85%) contro la malattia grave. Potrà essere utilizzato a partire dai 18 anni di età. Secondo gli accordi, nell’Unione europea dovrebbero arrivarne 200 milioni di dosi entro la fine del 2021. Ogni dose ha il costo di 15 euro» .

Il ministero della Sanità russo ha registrato il vaccino Sputnik Light. È simile allo Sputnik V ma monodose.

Il coronavirus in Italia

Persone vaccinate (due dosi): 2.996.933 (il 5,02% della popolazione)

Prime dosi (totali): 6.502.360 (il 10,9 % della popolazione)

Attualmente positivi: 565.993

Deceduti: 108.350 (+417)

Dimessi/Guariti: 2.870.614 (+19.725)

Ricoverati: 32.884 (+504)

di cui in Terapia Intensiva: 3.721 (+42)

Tamponi: 49.249.985 (+156.692)

Totale casi: 3.544.957 (+12.916, +0,37%)

•

Dal 7,2% di domenica, il tasso di positività è salito all’8,2%. È lo stesso dato di sette giorni fa.

•

Il picco dei decessi dovrebbe arrivare in settimana, stando ai calcoli del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Cnr: «Si prevede che il picco della curva dei decessi ridurrà il suo usuale ritardo da quello delle terapie intensive, se addirittura non lo anticiperà. Questo grazie probabilmente agli effetti della campagna di vaccinazione delle categorie fragili».

•

«Ieri è stato siglato l’accordo quadro per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in farmacia. I farmacisti dovranno essere abilitati con opportuno corso e la vaccinazione sarà esclusa nei confronti dei soggetti ad “estrema vulnerabilità o con anamnesi

positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica”. Le farmacie riceveranno come remunerazione 6 euro per ogni soggetto vaccinato» scrive il Corriere della Sera.

Al Campus Biodemico di Roma oltre mille pazienti saranno coinvolti in un progetto di ricerca con i cani addestrati a riconoscere dal sudore i positivi al Covid. Da aprile a giugno gli animali dovranno imparare a fiutare il virus lavorando sui tamponi effettuati ieri.

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché è stato vaccinato ieri mattina nell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Micciché, che ha 67 anni, rientra nelle categorie fragili perché cardiopatico. Venerdì aveva inveito in aula contro chi aveva polemizzato sulla sua proposta di vaccinare subito i politici siciliani. La reazione di Micciché era scattata dopo che si era scoperto che nel palazzo della regione c’era un contagiato.

•

Anche il cantante Antonello Venditti, 72 anni, è stato vaccinato ieri con la prima dose di AstraZeneca nell’hub allestito nella Nuvola di Fuksas, all’Eur. Su Instagram ha scherzato: « Prima di farlo ci ho pensato un sacco. E dopo mi sono detto: voglio fare questo

vaccino proletario, perché è giusto farlo e perché credo sia quello che funzionerà meglio perché costa poco, poi non so se ci azzecco o no». Conclusione: «Viva i vaccini di tutto il mondo».



•

«Lo schieramento in campo per il weekend di Pasqua è imponente, 70.000 uomini, il loro mandato quello di un ferreo controllo del territorio ma utilizzando quello che la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese definisce “un profondo senso di umanità”» scrive Repubblica.