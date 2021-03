La Settimana Santa al tempo del Covid a Trapani. Il programma degli eventi

30/03/2021 06:00:00

Per il secondo anno consecutivo, la Settimana Santa si svolgerà sotto il segno di una pandemia globale e le autorità competenti presentano il nuovo programma delle celebrazioni pasquali a Trapani: vediamo cosa cambia, in questo periodo segnato dal Covid, nella città che da più di quattrocento anni celebra l’attesissima Processione dei Misteri del Venerdì Santo.



Processione che, ancora una volta, non avrà luogo.

La chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, infatti, il 2 aprile non aprirà le sue porte per l’uscita dei Sacri Misteri: tuttavia accoglierà i cittadini durante l’intera giornata, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.

Resterà inoltre aperta tutti i giorni, dal martedì al giovedì santo, dalle 8.30 alle 21.30, esclusi gli orari in cui saranno svolti riti e momenti di preghiera.



Questi ultimi, saranno comunque trasmessi in diretta televisiva e sui social.

“Poiché non potranno svolgersi le tradizionali processioni a causa della pandemia in corso – spiega don Alberto Genovese, rettore della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio – in ottemperanza al Decreto Legge del 13.03.2021, n.30 e al DPCM del 02.03.2021 per il contrasto e di prevenzione del contagio da COVID-19, i momenti di preghiera della Settimana Santa che si terranno presso la Chiesa “Anime Sante del Purgatorio” si terranno a porte chiuse come già avvenuto nel corso delle “scinnute”.”

Ecco il programma dettagliato della Settimana Santa 2021:

Martedì 30 e Mercoledì 31 marzo alle ore 07.50 sarà celebrata la Santa Messa.

Martedì santo, dalle 16 alle 17, vi sarà il Rosario meditato in onore della Madre Pietà di Massari. La presenza dei fedeli sarà contingentata, in conformità alla capienza dell’edificio di culto.

Regole che vigeranno anche mercoledì santo, giorno in cui, dalle 14.30 alle 15.30, si reciterà il Rosario meditato in onore della Madre Pietà del Popolo (curato dai fruttivendoli) ed il tradizionale “Scambio del Cero”.



Il venerdì santo, dalle 14 alle 15, ci sarà un breve momento di preghiera.

Dalle 18.30 alle 20 si svolgerà invece la Via Crucis con le stazioni rappresentate dai Gruppi dei “Misteri” alla presenza del Vescovo, delle Autorità e dei Capi-consoli di ceti che curano i Gruppi. Questi riti si svolgeranno a porte chiuse.

Sabato santo alle ore 12 ci sarà un momento di preghiera Mariana: a quest’incontro parteciperanno solo il Vescovo, il Rettore, il parroco della cattedrale, il Consiglio Unione Maestranze ed alcuni animatori della preghiera.

Sabato 10 aprile, alle 17.15 ci saranno le Meditazioni a partire dal volume del vescovo Pietro Maria Fragnelli “Continuate a parlarci di Lui” (Il Pozzo di Giacobbe editore, 2021).



Alle 18 invece, sarà celebrata la Santa Messa della Vigilia (Domenica in Albis) alla presenza del Vescovo e delle Autorità civili e militari e la presenza dei capi-consoli di ceti che curano i Gruppi, accompagnati da un altro membro del ceto medesimo.

«Nessuno di noi avrebbe immaginato che per due anni consecutivi avremmo dovuto vivere il distacco dalla processione» commenta il presidente dell’Unione Maestranze Giuseppe Lantillo riguardo il calendario delle celebrazioni di questa Settimana Santa “blindata”.

«Ancora una volta con sentimenti di grande sofferenza ci apprestiamo a celebrare la Settimana Santa senza i riti più significativi che scandiscono la fede dei trapanesi e l’orgoglio delle maestranze cittadine che da secoli curano con premura e passione l’organizzazione della processione dei misteri di Trapani.



Nonostante il dolore per lo stop imposto dalla diffusione della pandemia, ci sentiamo protagonisti, con tutti i trapanesi, tra quei “costruttori” a cui ha fatto appello nello scorso mese di gennaio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che con le sue parole ha scaldato il cuore del paese.

D’accordo con il rettore della Chiesa e con le autorità del territorio con cui abbiamo agito in sintonia e in spirito di piena collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative proposte, daremo il nostro contributo anche durante la Settimana santa: di presenza, di preghiera, di cura e di amore per i sacri gruppi.



Perché la città possa sentirsi meno orfana della sua processione, durante la Settimana santa allestiremo e “vestiremo” tutti i gruppi come se uscissero in processione, curando con lo stesso amore di sempre, nei minimi particolari, perché i cittadini trapanesi possano ammirarli in tutta la loro bellezza, in attesa e nella speranza che il prossimo anno potremo finalmente tornare in processione, con la processione più bella di sempre!».

"Facciamo in modo che la fraternità diventi scelta di vita; lavoriamo perché la gentilezza, il perdono, la speranza diventino cultura del territorio che le nuove generazioni possano assumere. Fraternità verso tutti: piccoli e grandi, verso chi la pensa come noi e verso chi la pensa diversamente, sotto ogni cielo, con la sensibilità che riceviamo dal Vangelo; una fraternità che diventa pedagogia, paideia nuova per superare ogni provincialismo e ogni autoreferenzialità; una fraternità generativa che nasce dalla fede nel Dio di Gesù Cristo, Padre di tutti gli esseri umani".



Sono parole del vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, in preparazione alla Settimana Santa 2021 in cui le parrocchie saranno in prima linea nell’annuncio del Vangelo, nella celebrazione dei riti straordinari che la chiesa vive in questo tempo e nel sostegno all’impegno messo in atto per accelerare la campagna di vaccinazione con la disponibilità di oltre 20 punti in tutto il territorio diocesano e l’impegno di raccolta delle prenotazioni per raggiungere i più poveri o chi è rimasto indietro. Alcune parrocchie hanno anche organizzato un servizio di assistenza per facilitare l’accesso alle prenotazioni per anziani o persone prive di connessione digitale.



Il vescovo Pietro Maria Fragnelli, con un apposito decreto, ha invitato le comunità a vivere le celebrazioni della Settimana Santa con prudenza e nel pieno rispetto dei protocolli vigenti, disponendo un servizio di accoglienza per garantire l’osservanza delle norme e il rispetto della capienza dell’edificio.



Per quanto riguarda alcuni riti particolari e le celebrazioni di pietà popolare che si tengono nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, la Diocesi – per raggiungere il maggior numero di fedeli e con un lavoro sinergico con diversi attori del territorio - garantirà la realizzazione di diverse dirette televisive e social con l’impegno economico della Diocesi e della chiesa Anime Sante del Purgatorio.



Inoltre, grazie alla collaborazione con Videoservice e alla disponibilità dell’emittente televisiva Telesud Trapani (canali 118 e 518 del digitale terrestre), saranno trasmessi in diretta tutti i momenti di preghiera di martedì, mercoledì, venerdì e sabato santo. Con un respiro nazionale gli stessi appuntamenti saranno trasmessi anche da Maria Vision Italia (canale nazionale 246 e canale 662).