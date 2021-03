Sicilia, boom di contagi (senza ritocchino ...): 3000 in due giorni 

31/03/2021 19:55:00

E adesso sono guai. Perchè in effetti, forse, qualcosa è cambiato nella gestione dei dati del Covid in Sicilia. Ieri non è stato comunicato nulla, dopo il terremoto degli arresti sull'inchiesta sui dati truccati e le dimissioni di Razza. Ma oggi i dati sono davvero preoccupanti: quasi tremila contagi in due giorni.

Il computo complessivo dei dati di ieri e di quelli odierni fa salire a 2.904 i nuovi positivi nell'isola nelle ultime 48 ore ( 30 e 31 marzo.

Le vittime sono 21 negli ultimi due giorni; 4.628 dall'inizio della pandemia. Il numero degli attuali positivi è di 19.920, con 2.503 casi in più rispetto a due giorni fa, mentre i guariti sono 380.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.031, 22 in più rispetto a due giorni fa. Quelli nelle terapie intensive sono 140, sette in più. Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 1.133, Catania 645, Messina 288, Siracusa 153, Trapani 165, Ragusa 64, Caltanissetta 211, Agrigento 147, Enna 98.