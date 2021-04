Denise Pipitone e la ragazzina russa. Si attende l'esame del Dna. Il video

01/04/2021 07:05:00

Ieri a Chi l'ha Visto Federica Sciarelli è tornata sul caso di Denise Pipitone e in un video ha mostrato il confronto tra il viso di Olesya Rostov e quello di Piera Maggio, la madre della bambina scomparsa a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004 quando aveva quasi quattro anni.

Nel video si fa notare che l'espressione, la bocca, il naso, gli occhi, il modo di corrucciare la fronte parrebbero dimostrare una somiglianza tra Olesya e Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. Ieri proprio Piera Maggio ha mandato un messaggio alla trasmissione di Rai Tre: "Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, cautamente speranzosi, ma senza illuderci più di tanto. Anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l'illusione non porta a nulla. In questi casi, ovviamente, l'unica cosa da fare è chiedere che venga fatto il Dna, ed è quello che noi chiederemo. È l'unica soluzione per fugare ogni dubbio. Invece mi preme dire che vogliamo ringraziare veramente quanti in questo momento ci sono vicini e solidali. E questo ci fa capire quanta gente, quante persone amano Denise e non l'hanno dimenticata. Questo a noi ci riempie il cuore. Grazie, grazie veramente".

L'avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste la famiglia di Denise, ha invece ricordato durante Chi l'ha visto? che non è stata mai rintracciata una bambina con accento siciliano segnalata da una guardia giurata dopo la sparizione della bambina mentre il giornalista Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca, ha detto che “È arrivata una segnalazione per Olesya in Russia e lei si è recata a verificarla. Il suo profilo genetico è stato già reso disponibile”. La prova del Dna è considerata decisiva anche da Frazzitta: "Speriamo di poter fare prima possibile il confronto del Dna di Olesia con quello di Piera Maggio e anche di Piero Pulizzi”.

Potrebbe essere Denise Pipitone? from Tp24 on Vimeo.

La bambina venne trovata in un campo nel 2005 e ha gli stessi anni che oggi avrebbe Denise. L'appello della ragazza verrà mostrato nella puntata di "Chi l'ha visto?" in onda mercoledì 31 marzo su Rai3. Secondo la telespettatrice che ha segnalato il caso la ragazza assomiglierebbe molto a Piera Maggio, la mamma di Denise. La giovane Olesya Rostov avrebbe inviato lei stessa una lettera alla redazione di пусть говорят (in italiano "Lasciali parlare"), trasmissione russa in onda sul primo canale tv, per cercare la sua vera famiglia.

Olesya ha raccontato di essere stata rapita da piccola e portata in un campo rom nel 2005 quando aveva circa 5 anni di età. Ha vissuto nel campo nomadi, poi in un orfanotrofio, dove le hanno dato il nome attuale. Ospite della trasmissione tv, Olesya ha rivolto un appello alla madre: "Non ti ho mai dimenticato, ti sto cercando e spero di trovarti. Eccomi qui, sono viva, voglio conoscerti e trovarti". Avrebbe spiegato di non parlare italiano e di non avere ricordi di alcun tipo "in italiano". L'età fra Denise e Olesya sembra coincidere, ma la conferma - o la smentita - la potrà dare solo il confronto fra il Dna della ragazza e quello di Piera Maggio.

Il legale e Piera Maggio sono in attesa di partire per la Russia, completato l'iter d'autorizzazione da parte del Ministero degli Esteri russo per consentirgli l'ingresso nel Paese, nel rispetto delle norme previste per la pandemia.

“Somiglia tanto alla mamma di Denise”: Il caso della giovane donna russa rapita da bambina, segnalato dalla spettatrice di “Chi l’ha visto?”. Il confronto fotografico. #chilhavisto pic.twitter.com/1IoAEJdtkp — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 31, 2021