Peschereccio elettrico? Grazie a Essepiauto adesso è realtà!

01/04/2021 11:00:00

L'azienda mazarese ha speso anni in ricerca e sviluppo ma alla fine ci sono riusciti: Essepiauto, Concessionaria Volkswagen, Audi, Renault e Dacia per la provincia di Trapani, ha creato il primo peschereccio elettrico al mondo!

Lo hanno chiamato Buon Vento, ha una stazza di 18 metri, a pieno carico pesa 40 tonnellate e - soprattutto - ha ZERO emissioni! Per quasi 30 anni le auto sono state il mestiere dell'azienda fondata da Aurelio Tedesco ma il mare ha avuto sempre un ascendente irresistibile.

Dopo numerosi test effettuati insieme ai tecnici di VW Marine per adattare 2 motori Typ da 1000 cavalli, Essepiauto è in grado di assicurare al peschereccio un'autonomia di 650 miglia con una sola ricarica. Il merito di questo risultato va anche alla tipologia al materiale utilizzato per la costruzione dello scafo, una particolarissima lega di fibre di vetro e carbonio.

Stamattina il peschereccio Buon Vento salperà da Mazara per il secondo giro di certificazioni a cura dell'IMO (International Marine Organization). Se andrà bene sarà messo in produzione dai Cantieri Essepiauto a partire da Gennaio 2022 e consacrerà Mazara del Vallo a capitale della pesca mondiale a emissioni zero!

Buon Vento, infatti, è soltanto il primo step del progetto Essepiauto legato alle energie rinnovabili. La seconda fase riguarderà la ricarica automatica del natante grazie a speciali polimeri fotovoltaici che ricopriranno interamente le zone esposte al sole. Infine ci sarà il recupero dell'energia cinetica delle eliche in fase di frenata per trasformarla in energia elettrica.