La questione dei rifiuti e della sanità a Marsala

01/04/2021 15:25:00

La questione dei rifiuti. È il primo argomento trattato nel consiglio comunale di Marsala del 30 marzo dell'anno vigente. Lo ha trattato l'assessore al ramo con delega anche alle spiagge, insieme a finanze tributi e partecipazioni.

La materia, delicata, fu motivo di aspro confronto nella passata consiliatura. È dei giorni scorsi la notizia che la procura di Milano ha presentato istanza di fallimento della società Energetikambiente e non solo per insolvenza. A sua volta l'azienda ha fatto istanza al ministero dello sviluppo economico per essere gestita in procedura di amministrazione straordinaria di gruppo ,al fine di avere autorizzato un "piano di rientro " e così continuare la propria attività, domanda accolta. Milazzo ha dichiarato che la società non è inadempiente e anzi continua a svolgere egregiamente il servizio, chiede collaborazione all'opposizione per una visione ampia ed ovviamente propositiva al miglioraramento del sistema rifiuti e che se la questione avrà esito negativo, l'amministrazione è pronta a farsene carico. Si dice molto preoccupato della chiusura dell'impianto di Lentini (Sr) gestito da Siculiana trasporti, che comporterà un aumento dei costi per il conferimento. Al termine auspica qualora dovesse accadere l'emergenza, unità d'intenti affrontarla. Poi si assiste ad una rivisitazione della commedia "le vespe" di Aristofane.

Il protagonista è il vicesindaco Ruggieri alias Bdelicleone, difende l'ex assessore alla sanità R.Razza sulla vicenda giudiziaria sui dati Covid. La nota dolente è l'assenza del Coro alias Consiglio Comunale sull'argomento in religioso silenzio. Un'assemblea più attenta ,avrebbe potuto dire:《 Caro vicesindaco come affermava P. Borsellino un fatto è la responsabilità giuridica altro quella politica. E sulla seconda Razza ne ha parecchia...in una nazione normale le dimissioni sono una logica conseguenza e non un motivo di vanto ,come da lei ipotizzato. Ma si dubita che siamo una regione e nazione normale...》. I cittadini certamente "rifiutano" questa gestione della sanità. Ora la faccenda Razza, prima la nomina Damiani, infine il padiglione Covid di Marsala. Trattasi ugualmente di questione dei rifiuti.

Vittorio Alfieri