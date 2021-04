Anche oggi assembramenti all'Inam a Marsala. Ma il problema sono i bar ... 

02/04/2021 08:58:00

Foto fresche fresce di poco fa. Non sono neanche le nove del 2 Aprile 2021 e al poliambulatorio di Marsala, l'ex Inam, in piazza Pizzo, si ripetono le scene di assembramenti che vediamo ormai abitualmente.

La situazione è nota da tempo, nessuno fa nulla per risolverla. A due passi dall'Inam resta chiuso (per le consumazioni sul posto), il bar Juparanà, il cui titolare, Filippo Licari, ieri ha protestato, insieme ad altri esercenti di Marsala, proprio per l'assurdità di una zona "arancione" che impedisce a loro di poter lavorare, ormai da mesi, mentre nulla si fa per evitare assembramenti davanti ai pubblici uffici, come nel caso dell'Inam.

Ieri, tra l'altro, come abbiamo raccontato su Tp24, un cliente è stato pure multato per aver addentato un bocconcino stando un po' troppo vicino al bar. Nel frattempo, alle spalle dei vigili, c'è la solita massa di gente in attesa di entrare al poliambulatorio ...