Coronavirus, in Sicilia altri 1.222 contagi (103 in provincia): 15 morti, frenata sui ricoveri

02/04/2021 19:07:00

Sono 1.222 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, come riportato nel bollettino odierno. I tamponi effettuati (test molecolari e antigenici) sono stati 21.144.

Col ripristino della comunicazione del numero dei test rapidi, il tasso di positività si attesta oggi al 5,7%, con un grado di attendibilità più alto rispetto alla confusione creatasi nei giorni scorsi con dati mancanti. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri.

Sono quindici i morti registrati nelle ultime 24 ore, 66 i guariti. In aumento i ricoveri in ospedale, +2 nei reparti ordinari e +7 in terapia intensiva. La Regione Sicilia ha comunicato che il dato di oggi somma i casi di oggi a quelli non comunicati ieri.

Questa la suddivisione dei casi per provincia: Palermo 463, Catania 162, Messina 132, Trapani 113, Caltanissetta 109, Agrigento 103, Ragusa 80, Enna 33, Siracusa 27.