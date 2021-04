Caso vaccini: gravissimo avvocato in Sicilia, indaga la procura

05/04/2021 19:10:00

Un avvocato Mario Turrisi, di 45 anni si trova in gravissime condizioni al Policlinico di Messina a causa di una emorragia cerebrale. L'uomo, originario di Tusa, era giunto nel nosocomio messinese la scorsa notte, dopo essersi sentito male.

Era stato sottoposto al vaccino Astrazeneca nelle scorse settimane, e dopo pochi giorni dalla somministrazione del siero ha cominciato ad accusare forti mal di testa. A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate ed ha avuto una trombosi. Immediata la segnalazione all'Aifa. Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Patti.

Increduli gli abitanti di Tusa. L'uomo è molto conosciuto in paese anche per il suo impegno nel laboratorio teatrale di cui era presidente. La pandemia l'ha visto impegnato in prima persona: ieri il suo messaggio su Facebook in cui si diceva disponibile a portare alimenti o farmaci ai suoi concittadini positivi e in quarantena.