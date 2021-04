Ultima chiamata per la TH Alcamo per la salvezza in A2 di pallamano

09/04/2021 22:05:00

Si torna a giocare nel campionato di serie A2 di Pallamano dopo la sosta per le festività pasquali con la Th Alcamo ancora alla ricerca del primo risultato positivo al Nuovo Pala Verga, diventato in questa stagione terra di conquista per le formazioni ospiti.





Avversario Sabato 10 Aprile il Benevento terza forza del campionato con 17 punti in classifica. All'andata fini 25-21 per la formazione Sannita al termine di una partita molto equilibrata e nervosa che solo nel finale giro' in favore della formazione di Boglic in un contesto ambientale non proprio da partita a porte chiuse. Benevento che si è rinforzato rispetto alla partita di andata con il ritorno da Siena del giovane Terzino Galliano, mentre Alcamo vide in campo il 14 Novembre scorso Vito Vaccaro per l'ultima volta. Quella fu anche l'ultima partita giocata dal Girone C, prima della lunga sosta voluta dalla federazione per adeguare la serie A2 al Nuovo protocollo Anticovid, con il campionato ripartito poi il 16 Gennaio scorso dopo due mesi di Stop. Per la Th Alcamo una sorta di ultima chiamata, solo una vittoria può tenere ancora vive le speranze salvezza nonostante i clamorosi rovesci intorni con Messina e Ragusa. L'avversario è Tosto, molto forte, completo in tutti i ruoli ma la Th Alcamo ha il compito di provarci con tutte le sue forze. Rispetto alla partita di Noci, Benedetto Randes recupera il portiere Governale e il Terzino Lipari, ma perde per infortunio il giovane Dattolo e deve ancora rinunciare a Scire' per squalifica. Si gioca alle 15.30, per consentire un pronto rientro in Campania alla formazione Sannita. Arbitri Bozzanga e Bertino.