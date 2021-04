Sicilia, altro scandalo nella sanità: tangenti per il trasporto con le ambulanze

12/04/2021 07:09:00

Altro scandalo nella sanità siciliana. Due persone, un funzionario oggi in pensione e un imprenditore, sono state arrestate per un giro di tangenti-

Si tratta di Maurizio D’Angelo, 64 anni, ex segretario del Dipartimento dei servizi centrali del Policlinico di Palermo (oggi è in pensione), e di Alessandro Cacioppo, 49 anni, ex rappresentante legale della Italy Emergenza Cooperativa Sociale, con sede a Messina. Sequestrata la somma di 260.000 euro.

Le tangenti riguardano l’appalto per il trasporto in ambulanza dei pazienti all’interno del Policlinico di Palermo, gestito dal 2012 al 2018 dalla coop messinese. Secondo l’accusa, sarebbero stati erogati servizi “in esubero” senza autorizzazione e liquidati senza controllo.

Il funzionario avrebbe attestato la conformità delle fatture rilasciate dalla società nonostante fossero prive dei documenti e delle informazioni previste dal capitolato d’appalto e nonostante fossero stati addebitati al Policlinico i costi del personale già compresi nelle prestazioni liquidate.

La Italy Emergenza ha versato su un conto corrente cointestato a Teresa Ingrassia, figliastra del dipendente pubblico, e al marito Sergio Marco Lupo 80.000. Avrebbero giustificato il pagamento della somma come utile a risolvere bonariamente una potenziale controversia di lavoro. Controversia che sarebbe stata simulata. Secondo l’accusa, Ingrassia non ha mai lavorato per la cooperativa.

In un’altra circostanza, una società immobiliare, legalmente rappresentata da Gaetana Ferrara, e considerata collegata alla Italy Emergenza, ha bonificato altri 50 mila euro su un conto corrente di un’anziana signora, simulando l’acquisto di un immobile fatiscente. Lo stesso immobile sarebbe stato contestualmente affittato al cooperativa che ha pagato in anticipo 50 mila euro per gli affitti dei successi sei anni. Alla fine i soldi sarebbero finiti nelle tasche di D’Angelo.

Ecco il comunicato congiunto di Carabinieri e Finanza:

Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i Finanzieri del locale Comando Provinciale e i Carabinieri del NAS hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo con la quale sono stati applicati gli arresti domiciliari nei confronti di:

- Maurizio D’ANGELO (cl. 57 di Palermo), già segretario del Dipartimento dei servizi centrali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo;

- Alessandro CACCIOPPO (cl. 72 di Messina), già rappresentante legale della Italy Emergenza Cooperativa Sociale, con sede a Messina,

indagati per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio unitamente a T.I. (cl. 79 di Palermo), S.M.L. (cl. 76 di Palermo) e G.F. (cl. 45 di Messina).



Con il medesimo provvedimento, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per 260.000 euro quale prezzo e profitto della corruzione.



L’indagine, inizialmente avviata dai Carabinieri del NAS di Palermo, su segnalazione dell’azienda ospedaliera, ha evidenziato gravi anomalie nella gestione del servizio di trasporto ammalati all’interno del nosocomio, appaltato alla ITALY EMERGENZA nel 2012 e svoltosi sino al 2018, con una spesa preventivata pari a 4,5 milioni di euro.



Il pubblico funzionario D’ANGELO aveva, infatti, attestato la conformità delle fatture rilasciate dalla società nonostante fossero prive dei documenti e delle informazioni previste dal capitolato speciale d’appalto con particolare riguardo all’indicazione specifica dei servizi resi e nonostante fossero stati addebitati all’ente pubblico costi inerenti al personale già compresi nelle prestazioni remunerate.



Per effetto di tali atti contrari ai doveri d’ufficio l’azienda ospedaliera ha sostenuto un maggiore costo pari a euro 3.367.800.



I successivi approfondimenti delegati agli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, svolti attraverso complesse indagini finanziarie e riscontri documentali, hanno consentito di contestare un patto corruttivo fra il legale rappresentante della cooperativa CACCIOPPO e il pubblico funzionario D’ANGELO, remunerato per la sua infedeltà con 130.000 euro, corrisposti attraverso sofisticati stratagemmi per “schermare” gli illeciti flussi finanziari.



In un caso la cooperativa ITALY EMERGENZA ha corrisposto su un conto corrente cointestato a T.I., figliastra del dipendente pubblico e al coniuge, S.M.L., la somma di € 80.000, poi pervenuta nella diretta disponibilità del D’ANGELO, artificiosamente giustificata dalla volontà di risolvere bonariamente una potenziale controversia di lavoro a fronte di una prestazione irregolare svolta dalla medesima T.I. nei confronti della cooperativa, rapporto che si ritiene non sia in realtà mai avvenuto.



In un’altra circostanza, una società immobiliare, legalmente rappresentata da G.F., di fatto collegata alla ITALY EMERGENZA, ha bonificato su un conto corrente, cointestato al D’ANGELO e a un’anziana signora, ulteriori 50.000 euro.



Per giustificare il pagamento la società ha acquistato dalla donna un’immobile fatiscente, contestualmente concesso in locazione alla suddetta cooperativa che, al di fuori da ogni logica commerciale, versava immediatamente proprio la somma di 50.000 euro come pagamento anticipato dei canoni di locazione per un periodo di sei anni, somma poi entrata definitivamente nella disponibilità del pubblico funzionario.



L’odierna attività evidenzia, ulteriormente, il perdurante impegno della Procura della Repubblica di Palermo, per il contrasto della corruzione e delle più gravi forme di reato contro la Pubblica Amministrazione che sottraggono alla collettività risorse pubbliche, incidendo pesantemente anche sulla qualità dei servizi forniti ai cittadini, soprattutto in un settore delicato come quello della sanità.