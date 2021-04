Situazione drammatica in Sicilia: +1542. Trapani +104. 

14/04/2021 19:05:00

Numeri gravi quelli dell'avanzata del coronavirus in Sicilia oggi, 14 Aprile 2021. E’ sempre più difficile la situazione in Sicilia sul fronte dei contagi da Covid.

Nelle ultime 24 ore sull’isola si sono registrati 1.542 nuovi casi su 29.503 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi). Il tasso di positività è pari al 5,2%, in leggera crescita rispetto a ieri e superiore di oltre un punto rispetto a mercoledì scorso, quando però i dati erano stati fortemente condizionati dalle festività pasquali.

Alto il numero delle vittime, oggi sono 33 quelli registrate nel bollettino. I guariti invece sono stati 2.048.

Resta difficile la situazione degli ospedali, che vedono ancora aumentare il numero di pazienti ricoverati: sono 1.230 quelli in regime ordinario (16 in più rispetto a ieri) e 185 quelli in terapia intensiva (+9 nelle ultime 24 ore). Oggi gli ingressi in rianimazione sono stati 15.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 566, Catania 343, Agrigento 128, Messina 127, Siracusa 105, Trapani 104, Caltanissetta 79, Ragusa 58 ed Enna 32.

La Sicilia rimane terza per numero di nuovi casi dietro a Lombardia e Campania.