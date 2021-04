Sicilia, zona gialla lontana. Tanti contagi, ma le scuole sono sicure 

20/04/2021 12:54:00

E' quasi impossibile che la Sicilia da lunedì prossimo diventi gialla, e partecipi, pertanto, al grande "opening day" con le riaperture annunciate da Draghi. Il contagio, infatti, rimane alto. Ieri l'Isola era la seconda Regione in Italia per numero di contagi, segno che la terza ondata da noi non sta ancora scemando. E Palermo, zona rossa, è sempre più un caso, con le restrizioni che continueranno.

Il presidente della Regione Nello Musumeci è attendista sulle riaperture delle attività commerciali ed imprenditoriali chiuse a causa del covid-19. “È difficile poter pensare a uno scenario a distanza di una settimana, diciamo che operiamo guardando i dati alla giornata. Con il cuore vorremmo essere zona gialla, con la ragione vogliamo aspettare il dato numerico”

“Certamente – ha continuato – guardiamo tutti alla speranza di poter presto riaprire e al tempo stesso di poter ricevere gli operatori economici i famosi sostegni ristori di cui in Sicilia più che altrove c’è bisogno per la fragilità del tessuto imprenditoriale e per i pericoli che corrono gli imprenditori, con il risveglio dell’usura. Tutto questo – sottolinea il Governatore – può essere neutralizzato solo con un arrivo tempestivo dei ristori”.

ucia Bisceglia, epidemiologa che tra due settimane verrà eletta presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia, in un’intervista al Corriere della Sera ha affermato che “ancora è prematuro riaprire in questa situazione. Non sembra che l’epidemia abbia tolto piede dall’acceleratore, specie al Sud – continua -. Il quadro epidemiologico non è così stabile da consentire un allentamento in tempi brevi. Dal Lazio in giù – afferma – non sono da prevedere settimane facili poiché l’indice di replicazione del virus, l’Rt, era sceso. Ora la Sicilia è finita sopra l’unità e significa che i contagi sono in progressione” – conclude al Corriere.

L’incidenza del Covid-19 nella popolazione scolastica della Sicilia è allo 0.43%. Il dato emerge dalla rilevazione dell’Ufficio scolastico regionale che periodicamente pubblica un report sulla situazione epidemiologica nelle scuole dell’Isola. I dati, aggiornati al 12 aprile 2021, segnalano 2.839 alunni positivi su un totale di 658.291. Il report riguarda gli alunni della scuola dell’Infanzia, delle elementari, delle medie e delle superiori di 778 istituti, pari al 94%.