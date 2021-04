Coronavirus. Il bollettino in Sicilia. 1061 nuovi casi: zona gialla lontana

29/04/2021 18:20:00

Sembra lontana la zona gialla in Sicilia, con in contagi che non vogliono scendere.

Sono 1.061 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su un totale di 25.951 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con il tasso di positività al 4,1%. Le vittime di oggi sono 23 mentre i guariti 1.166, con il numero degli attuali positivi che cala ulteriormente.

Respirano gli ospedali: sono 21 in meno i ricoverati nei reparti Covid dell'Isola, per un totale di 1.201 pazienti. In terapia intensiva invece si trovano 168 persone, 4 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore sono stati 9. I nuovi casi sono così suddivisi: Catania 330, Palermo 256, Siracusa 130, Ragusa 75, Caltanissetta 73, Messina 69, Agrigento 63, Trapani 51 ed Enna 14. Gli attuali positivi sono 25.244, di cui 23.875 in isolamento domiciliare. I morti da inizio pandemia salgono a 5.391.