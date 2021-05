Coronavirus: in Sicilia su ricoveri, sempre tra gli ultimi per i vaccini. Paura varianti

03/05/2021 06:00:00

Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati, con una incidenza del 7,9 %. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 3 e portano il totale a 5.423. Il numero degli attuali positivi è di 24.781, con un decremento di 8 casi rispetto a sabato. I guariti sono 761. Negli ospedali i ricoverati sono 1.311, 8 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 163, quattro in meno rispetto a ieri. La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 192 casi, Catania 205, Messina 89, Siracusa 106, Trapani 35, Ragusa 82, Caltanissetta 39, Agrigento 20, Enna 10.

L'attenzione è alta sulle varianti, soprattutto quella brasiliana, per la quale sono stati accertati venti casi a Palermo, tra i quali un anziano già vaccinato, caso che ha fatto molto discutere nel fine settimana (ne parliamo qui). Il caso dell'ultraottantenne conferma, secondo i medici del "Cervello", la bontà del vaccino: "Se l'uomo non fosse stato già vaccinato sarebbe deceduto" commentano.

Vaccini, open day in Sicilia: 65.118 prime dosi in tre giorni

"L'Open day voluto dalla Regione per le fasce over 60 e per i soggetti a "elevata fragilità" continua a dare una notevole spinta alla campagna vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato primo maggio, su un totale di 65.118 prime dosi somministrate in Sicilia, il 66,52% (43.319) hanno riguardato persone, rientranti nei target attuali della campagna vaccinale, che hanno deciso di aderire all'Open day, dunque senza prenotazione. Nel target 60-69, i soggetti senza prenotazione sono stati il 63,67% (13.518 su 21.230)". E' quanto si legge in una nota della Presidenza della Regione. "Nella fascia 70-79 anni, il 55,36% (10.820 su 19.544) di coloro che hanno ricevuto la prima dose dal 29 aprile al primo maggio lo ha fatto aderendo all'Open day - prosegue la nota - E ancora in quella over 80 la percentuale senza prenotazione è stata pari al 73,77% (5.243 su 7.107) del totale di coloro che hanno ricevuto la prima dose in questa fascia d'età nel fine settimana. Nell'arco dei tre giorni le somministrazioni complessive, tra prime e seconde dosi, sono state 90.554".

Tra il 5 e 7 maggio in arrivo in Italia 2,1 milioni di dosi Pfizer. "Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età. Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero". Così il commissario Figliuolo durante la visita nell'hub di Porta di Roma.

Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 ore, portando a oltre 20 milioni il totale delle dosi inoculate dall'inizio della campagna vaccinale.

Da oggi cambiano i colori delle regioni: Val d'Aosta rossa; Sardegna arancione con Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; le altre restano gialle.