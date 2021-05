   Covid. Sicilia, zona gialla più vicina. Spinta sui vaccini

06/05/2021 06:00:00

Sono dati in continua diminuzione quelli sul Coronavirus in Sicilia, e che potrebbero portare l’Isola, la prossima settimana, in zona gialla. Sono determinanti, però, i dati che arriveranno domani, nel monitoraggio settimanale.

Ma la continua discesa dei casi Covid e un tasso di positività relativamente basso potrebbe consentire le riaperture previste dalla zona gialla. Certo, potrebbe pesare nella decisione del Ministro Speranza, la campagna vaccinale che arranca sull’isola. Da oggi cominciano le prenotazioni per gli over 50 e si sta iniziando a vaccinare tutti i maggiorenni delle isole minori. In provincia di Trapani invece, dati da zona bianca, con la continua diminuzione dei positivi.

I dati siciliani

Continua il calo dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Nel bollettino del 5 maggio si sono registrati 782 nuovi casi su 27.072 tamponi (tra molecolari e test rapidi): il tasso di positività è al 2,9%. La curva epidemiologica mantiene quindi la sua fase discendente mentre resta stabile il numero delle vittime, oggi 24. Ancora un alto numero di guariti: 1.052 nelle ultime 24 ore.

In calo anche la pressione su reparti ospedalieri con il numero dei ricoverati in regime ordinario che scende a 1.121, con un saldo di -31 rispetto a martedì. Bene anche le terapie intensive, dove si contano 8 posti letto occupati in meno: sono 152 attualmente i ricoverati in rianimazione, con 7 ingressi nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione provinciale dei nuovi casi: Palermo 217, Siracusa 157, Catania 142, Caltanissetta 79, Messina 65, Agrigento 42, Trapani 38, Ragusa 32 ed Enna 10. Da inizio pandemia sono 212.677 i siciliani colpiti dal virus, 5.492 i morti e 182.656 i guariti. Nell'Isola si trovano attualmente 24.529 positivi (in calo di 294 unità), di cui 23.256 in isolamento domiciliare.





La situazione in provincia di Trapani

Continuano a diminuire i positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Nell'ultimo bollettino dell'Asp si registrano quasi cento guariti e nessun decesso.

Sono 879 gli attualmente positivi (-58) al Covid 19 in provincia di Trapani.

Ecco i positivi per città: Alcamo 229 (-4); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 21; Campobello di Mazara 11; Castellammare del Golfo 49; Castelvetrano 57; Custonaci 3; Erice 39; Favignana 0; Gibellina 8; Marsala 290 (- 58); Mazara del Vallo 7; Paceco 25; Pantelleria 7; Partanna 1; Petrosino 14; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 26; San Vito Lo Capo 10; Santa Ninfa 0; Trapani 69; Valderice 9; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 879 (erano 937).

Deceduti in totale 318 (+3).

Guariti in totale 11.994 (97 in più)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 4 (+1).

Ricoverati del territorio in Terapia non intensiva attuali 40 (-4).

Totale tamponi, dato parziale: 369.

Tamponi per ricerca antigene: 210



Da oggi prenotazioni per i vaccini agli over 50

Confermato, da oggi (giovedì 6 maggio) alle ore 20, l’avvio delle prenotazioni in Sicilia - sulla piattaforma di Poste italiane – per le vaccinazioni nella fascia 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971). Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.



Lo stesso provvedimento dispone, per gli ultracinquantenni (senza patologie), l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. L’inizio delle somministrazioni per questa fascia d’età è fissato per giovedì 13 maggio. Da venerdì prossimo, inoltre, nei Centri vaccinali dell’Isola, all’interno dell’iniziativa Open day, gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini rientranti nel target over 60 potranno vaccinarsi (anche senza prenotazione) con una corsia preferenziale.



Sempre dal 7 maggio, inoltre, prende il via la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni delle isole minori e dei lavoratori stagionali non residenti. Si parte con Salina, Lampedusa e Linosa. Da lunedì 10 si proseguirà negli altri Comuni.



Vaccini nelle isole minori. Soddisfazione alle Egadi

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’annuncio del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ringrazio per aver dato finalmente il via libera alla vaccinazione di massa nelle isole minori. Inizieremo la prossima settimana in piena collaborazione con l’Asp di Trapani con cui abbiamo già sottoscritto un protocollo d’intesa per poter effettuare la campagna vaccinale presso lo Stabilimento Florio a Favignana e negli altri due presidi di Marettimo e Levanzo. Un atto di responsabilità che mette in sicurezza la nostra comunità e quella di tutte le isole minori che vivono le difficoltà nel garantire il diritto alla salute dei propri cittadini per assenza di strutture sanitarie e per collegamenti assicurati solo con l’elisoccorso. E’ questa la principale ragione, alla quale si aggiunge l’offerta di sicurezza che daremo ai visitatori che sceglieranno le nostre isole a partire dalle prossime settimane”.

Queste le dichiarazioni del sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione subito dopo aver appreso la notizia della imminente somministrazione dei vaccini a tutti i cittadini dai 18 anni in su delle isole minori siciliane.

Nuove zone rosse

Undici proroghe e tre nuove "zone rosse" in Sicilia. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp. Il provvedimento, necessario a causa del numero elevato di positivi al Covid, sarà valido da oggi (giovedì 6 maggio) a mercoledì 12.



Le misure restrittive riguardano i Comuni di: Baucina, Belmonte Mezzagno, Giardinello, Mezzojuso, Termini Imerese, Cefalù, Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello, nel Palermitano; Gela, in provincia di Caltanissetta; Mineo, nel Catanese; Cerami, in provincia di Enna; Fiumedinisi, nel Messinese; Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento.





Il Covid in Italia

Sono 10.585 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.Martedì erano stati 9.116.

Sono invece 267 le vittime in un giorno (martedì 305).

Sono 327.169 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 3,2% (martedì era al 2,9%).

I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.368, in calo di 55 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (martedì 36). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità.