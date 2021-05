Vaccini: l'ora degli over 50. La Sicilia resta arancione? Le altre notizie sul Covid in Italia 

07/05/2021 09:08:00

Vediamo le principali notizie sul Covid in Italia per oggi, 7 Maggio 2021.

Nell’ultimo bollettino 11.807 positivi in 24 ore e 258 morti: il tasso di positività sale al 3,6%. Oggi si decide il cambio di colore delle Regioni dopo il monitoraggio Iss: la Sicilia probabilmente resterà arancione. Prosegue la campagna di vaccinazione: al momento sono state somministrate in Italia 22.644.364 dosi e 6.877.239 persone hanno ricevuto il richiamo.

Da oggi partono le vaccinazioni di massa sulle isole minori e da lunedì 10 maggio al via le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 nati fino al 1971.

PFIZER. "Dai risultati di uno studio condotto in Qatar, emerge che il vaccino Pfizer è efficace al 97,4% contro i casi gravi di Covid, contro il rischio cioè di finire in terapia intensiva o al cimitero". Lo ha reso noto Massimo Galli, direttore del Reparto di Malattie Infettive all'ospedale "Sacco" di Milano. Dallo stesso studio, ha spiegato Galli, si evince che "14 giorni dopo il richiamo il vaccino Pfizer è efficace all'89,5% contro la variante inglese e al 75% contro la variante sudafricana". Galli ha poi spiegato perché è importante mantenere il coprifuoco: "Mi rendo conto che ci sono le esigenze di coloro che nel periodo serale hanno la loro attività economica principale, ma in chiave strettamente epidemiologica c’è necessità di capire dove è possibile limitare i contatti tra persone e di conseguenza la diffusione del virus".

REGIONI. Da lunedì 10 maggio sempre più Regioni potrebbero essere in zona gialla: il monitoraggio settimanale e le conseguenti ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbero certificare il passaggio di alcuni territori nella fascia di rischio minore. Potrebbe tornare in zona arancione (dal rosso) la Valle d’Aosta, restando forse l’unica Regione in questa fascia insieme alla Sicilia.

GELMINI. Sicilia ancora fanalino di coda in Italia per le vaccinazioni contro il Coronavirus. Il primato poco lusinghiero è contenuto nel report del ministero della Salute e della struttura commissariale, aggiornato a stamani (7 maggio ore 6,12). In tutto il Paese il totale delle somministrazioni è arrivato a quota 22.644.364 e 6.877.239 persone hanno completato il ciclo vaccinale. ln Sicilia le dosi utilizzate sono state 1.590.022 a fronte delle 2.096.785 consegnate, cioè il 75,8%. E' la percentuale più bassa tra tutte le regioni. La Calabria raggiunge il 77,8%, la Sardegna il 78,6%. Le altre si collocano dall'80% a salire. La più virtuosa è la Liguria con l'89,3%. E la media nazionale è pari all'84,1%.

ISOLE. Parte oggi, venerdì 7 maggio, la vaccinazione sulle isole minori in Italia secondo quanto annunciato dal commissario straordinario Figliuolo. Si parte dalle isole più piccole con maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico anche per la carenza di ospedali. In particolare, da Salina per poi proseguire con le altre Eolie da domenica, massimo lunedì: Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea fino a Lipari. In contemporanea toccherà a Capraia, nell’arcipelago toscano. E poi ancora, per iniziativa del commissario o delle singole Regioni, da Lampedusa, Linosa e Ustica a Ventotene e Ponza, Capri, Ischia che sarà Covid free tra venti giorni.

