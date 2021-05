Sabato di sangue sulle strade siciliane. Morti due giovani

09/05/2021 13:00:00

Sabato di sangue sulle strade siciliane. Due incidenti mortali, due vittime della strada.



Davide Ciulla, carabiniere di 25 anni in servizio a Ribera è morto in un'incidente sulla Statale 115, a Cattolica Eraclea. Il giovane, a bordo di una moto, si è scontrato con un'auto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, i due mezzi procedevano sullo stesso senso di marcia, in direzione Ribera. Sul posto il 118 e le pattuglie di carabinieri e polizia stradale. Per Ciulla non c'è stato nulla da fare.

Aveva 25 anni anche l'altra vittima della strada nel terribile sabato siciliano. Si tratta di un giovane di Francavilla di Sicilia, morto in un incidente sulla A18 Palermo-Catania. Era alla guida della sua Renault Clio quando all'altezza del viadotto Ferrarelle, tra Enna e Caltanissetta, ha perso il controllo. L'auto è precipitata giù dal viadotto, il giovane è sbalzato fuori dal veicolo e anche lui è morto sul colpo. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.