Sicilia, da domani è "giallo". Le cose da sapere. Le notizie di oggi sul coronavirus

16/05/2021 06:00:00

Secondo il report dell’Istituto superiore di sanità per la seconda settimana consecutiva l’indice Rt della Sicilia è inferiore alla soglia di rischio (0.86).

Considerata la bassa percentuale di riempimento dei reparti di area medica e di terapia intensiva, da lunedì l’Isola torna in zona gialla. Soddisfacente anche l’incidenza di casi per centomila abitanti, che a livello nazionale – nella settimana dal 3 al 9 maggio – è diminuito sensibilmente (da 123 a 96).

Nel monitoraggio siciliano, i nuovi casi di Covid registrati sono stati 5.022, ovvero il 17,4 per cento in meno della settimana precedente. I nuovi focolai sono in diminuzione (754) e i casi non riconducibili a catene di contagio note 1.784. Anche l’indice di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi è diminuito: il 19 per cento nei reparti ordinari e il 17 nelle Terapie intensive. Il tasso di positività (ovvero il rapporto tra tamponi molecolari e positivi) si è ridotto dall’11,3% al 9,6% (la soglia critica è il 10). Da lunedì i ristoranti potranno riaprire sia a pranzo che a cena; tutte le attività all’aperto potranno riprendere, tranne che nei comuni in zona rossa.

Secondo fonti governative intanto dal 24 maggio, inoltre, il coprifuoco dovrebbe slittare dalle 22 alle 23.

PALERMO. Hanno simulato il banchetto per un matrimonio per festeggiare insieme a cinquanta amici il battesimo della figlia. Accade a Palermo nella zona Molara dove i carabinieri hanno interrotto un pranzo in una sala trattenimenti e multato tre persone per violazione delle norme anti-contagio in piena zona arancione. I genitori della bimba erano convinti che fosse possibile organizzare il banchetto nuziale, così hanno messo in scena una grande rappresentazione. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno trovato la mamma della bimba vestita da sposa. Il ristorante sarebbe dovuto essere chiuso. I genitori della bimba hanno raccontato ai militari che stavano festeggiando il loro matrimonio. Credevano che in zona arancione si potesse fare. E invece è consentita la sola celebrazione religiosa con rigide restrizioni. Tra l'altro i carabinieri hanno accertato che la coppia era già regolarmente sposata. La sanzione amministrativa è scattata per i genitori della festeggiata e per il titolare del servizio di catering. Sono in corso gli accertamenti nei confronti del titolare del ristorante. Sono state elevate sanzioni per 1200 euro.

VACCINI IN AZIENDA. Il commissario straordinario all’emergenza Figliuolo punta a far partire la campagna di somministrazione dei farmaci anticoronavirus nei luoghi di lavoro dal prossimo mese. L’Inail sta lavorando a un documento che individua le classi produttive che saranno vaccinate per prime, sulla base del rischio di contagio. Tra queste industria alimentare, commercio, trasporti, parrucchieri ed estetisti.

LE PROVINCE SICILIANE. Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana. Palermo: 67.969 (197), Catania: 56.503 (99), Messina: 25.534 (49), Siracusa: 15.784 (40), Trapani: 13.401 (30), Ragusa: 12.069 (81), Caltanissetta: 11.280 (16), Agrigento: 11.139 (45), Enna: 5.971 (0)

NON VACCINATI. Ci sono oltre 2 milioni di italiani over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino. In base all'ultimo report del governo, aggiornato al 14 maggio, 519.666 ultra ottantenni (l'11,49% della popolazione di questa fascia d'età) e 1.495.947 cittadini tra i 70 e i 79 anni (il 24,84%) non sono stati vaccinati. Tra gli over 80 la regione più indietro è la Sardegna, con un 30,99% che non ha avuto neanche la prima dose mentre in Veneto la percentuale scende all'1,56 per cento. Tra i 70-79enni la regione che ha vaccinato meno è la Sicilia, con il 42,57% e quella che è andata meglio è la Puglia, dove resta un 15,70% di non vaccinati.