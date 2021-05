Sicilia, Maria Vittoria Longhitano è la prima donna vescovo d’Italia

17/05/2021 20:00:00

Si chiama Maria Vittoria Longhitano, è siciliana, ed è la prima donna vescovo in Italia. La 46enne sarà ordinata a Catania il 29 maggio, non per la Chiesa Cattolica ma per quella appartenente alla tradizione episcopale, ramo della famiglia anglicana anglicana, che non obbliga al celibato.

Maria Vittoria Longhitano è la prima donna sacerdote ordinata in Italia nel 2010. E’ stata la prima a celebrare le nozze religiose gay e opera nella parrocchia Madonna del Carmelo a Trecastagni, accolta dalla chiesa cattolica ecumenica. Inoltre, Longhinato concilia il suo operato religioso con la famiglia, sì perchè è sposata e madre di una bambina di 5 anni.