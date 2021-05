Scuola. Si è svolta l'assemblea dell'Anief della provincia di Trapani

20/05/2021 20:50:00

Quasi 700 lavoratori tra docenti e ATA delle scuole della Provincia di Trapani hanno partecipato giovedì 13 maggio 2021 all’Assemblea sindacale provinciale condotta dal Presidente Regionale Anief Sicilia Giovanni Portuesi.

Durante l’incontro, che ha visto confermare la forte partecipazione da parte dei lavoratori della scuola, docenti Ata ed educatori, si sono affrontate le proposte Anief per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 2019/21, gli aumenti di stipendio, il burnout e le pensioni, il precariato, la DAD, la sicurezza, i vincoli sulla mobilita. E’ intervenuto il Presidente Nazionale Marcello Pacifico che ha trattato i temi cardine della piattaforma: la proposta di indennità di rischio biologico e burnout, di un’indennità di trasferimento per il personale che lavora fuori sede, di incarico per i precari dopo 24 mesi. Il Presidente ha parlato del rinnovo del Contratto che deve essere condiviso da tutti i lavoratori della scuola. Tutti, dunque, sono chiamati a esprimere la propria opinione sulle proposte che Anief porterà sul tavolo di contrattazione nazionale, anche mediante consultazione on line predisposta dal sindacato sul proprio portale. “Ormai non si potrà più firmare un contratto senza ascoltare la voce dei lavoratori. La scuola la si cambia insieme”, sono le parole del Presidente Marcello Pacifico.

E’ intervenuta inoltre, la Presidente Provinciale Anief Trapani, Prof.ssa Lidia Ernandez con il menzionare le recenti vittorie in tribunale per l'Anief a tutela dei diritti del personale (diritto all'integrale ricostruzione di carriera, agli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e al riconoscimento del diritto al “gradone 3-8 anni” anche se immesso in ruolo successivamente all'anno scolastico 2011/2012). Giungono infatti, dal Tribunale del Lavoro di Trapani le ultime sentenze in ordine di tempo che accolgono le ragioni dei lavoratori la cui tutela è stata affidata dall'Anief all’ ufficio legale degli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli in tutta Italia ed in provincia di Trapani all’Avv. Giuseppe Massimo Abate.



Anief, divenuta sempre più presente e incisiva nella popolazione scolastica, ribadisce che il ruolo del sindacato consiste nell’andare, insieme ai lavoratori della scuola, nella direzione della valorizzazione della professione costruendo una scuola giusta.