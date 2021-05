Covid. Vaccini, tocca agli studenti. Ma la Sicilia è sempre ultima in Italia

26/05/2021 06:00:00

Il Coronavirus in Sicilia va a folate. Ieri si è registrato un nuovo calo del tasso di positività. Ma c’è da dire che i dati settimanali mostrano costantemente una diminuzione dei nuovi positivi. Si tenta di accelerare la campagna vaccinale. Da oggi vaccini agli studenti maturandi, in vista degli esami di Stato. Ma la Sicilia è sempre ultima sul fronte vaccini. Nel frattempo in provincia di Trapani tornano a crescere gli attualmente positivi.



Sicilia sempre ultima per vaccini

Nonostante gli open day e tutte le campagne vaccinali la Sicilia resta sempre fanalino di coda in Italia per somministrazioni del vaccino anti-covid.

Secondo i dati raccolti dalla fondazione Gimbe l’Isola è ultima regione per somministrazioni. Il 31,4% della popolazione siciliana ha avuto somministrata almeno una dose del vaccino: il 16,2% ha completato il ciclo di due dosi, il 15,2 ha avuto somministrata una dose. La media italiana è del 35,9% e ci sono regioni, come il Molise, che ha vaccinato, tra prima e seconda dose, il 40% della popolazione.

Il paragone è più infelice per la Sicilia se si prende in considerazione la fascia degli over 80, quella più a rischio, oltre ai soggetti con patologie. La Sicilia è penultima, sopra la Calabria. Il 65,6% degli over 80 ha ricevuto entrambe le dosi, il 12,2 solo una dose. In totale il 77,9% degli over 80 siciliani ha avuto almeno una dose del vaccino. La media italiana è del 90,3%, e il Veneto ha vaccinato quasi tutti gli over 80.

Molto indietro, la Sicilia anche per la fascia 70-79. In questa fascia ha ricevuto almeno una dose il 66% della popolazione: 31,5% ha completato il ciclo vaccinale, 34,5% ha ricevuto la prima dose. In Italia la media è dell’81,2% e la Puglia sfiora il 90%.



Vaccini agli studenti maturandi

Da oggi via libera alla vaccinazione anti-Covid degli studenti maturandi, su base volontaria e senza prenotazione. Ne dà comunicazione alle scuole l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, che ha firmato una nota rivolta ai dirigenti scolastici dell’Isola, in riferimento a quanto disposto dall'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci.



«La Sicilia sarà la prima regione italiana a procedere con la vaccinazione dei maturandi. L’assessorato all’Istruzione insieme all’Osservatorio epidemiologico regionale – spiega Lagalla – ha, infatti, ritenuto doveroso disporre la somministrazione del vaccino anche a tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola superiore. L'esame di maturità si svolgerà, anche questa volta, in fase pandemica, ma, differentemente a quando accaduto nel 2020, abbiamo uno strumento in più per garantire migliori condizioni di sicurezza agli studenti che si apprestano a vivere un momento così importante per il loro percorso formativo. Mi auguro, quindi, che gran parte di loro scelga di immunizzarsi, usufruendo di questa importante opportunità che il governo regionale siciliano è riuscito a garantire loro».



Secondo il provvedimento assessoriale, sottoscritto anche dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, gli studenti dovranno essere muniti di un'apposita attestazione di frequenza dell’ultimo anno del ciclo secondario di secondo grado rilasciata dal dirigente scolastico e, se non ancora maggiorenni, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Ogni studente, senza prenotazione, potrà quindi recarsi presso uno degli hub siciliani di vaccinazione, istituiti sull’intero territorio della Regione Siciliana. Si prevede, inoltre, che agli studenti minorenni verrà somministrato il vaccino Pfizer, mentre AstraZeneca o Johnson&Johnson a chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

Le istruzioni per i vaccini ai maturandi in provincia di Trapani

Dato l’approssimarsi delle prove d’esame di maturità, al fine di ottimizzare le misure di prevenzione sanitaria in coerenza con quanto previsto dall’ultima ordinanza regionale, a partire da oggi, mercoledì 26 maggio 2021, l’Asp di Trapani ha attivato una campagna vaccinale rivolta agli studenti della provincia iscritti all’ultimo anno dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie del territorio trapanese.

In particolare, per gli studenti di età superiore ai 18 anni è prevista la somministrazione del vaccino monodose Janssen, o in mancanza, Vaxzevria (Astrazeneca), mentre i soggetti di età inferiore ai 18 anni verranno sottoposti al vaccino Pfizer.

Gli studenti potranno vaccinarsi in tutti i centri vaccinali del territorio senza prenotazione.

Inoltre, al fine di garantire uno svolgimento delle procedure di somministrazione quanto più scorrevole e veloce, la direzione aziendale ha attivato anche le seguenti postazioni in modalità ‘Drive in’ a partire da oggi, mercoledì 26 maggio 2021:

Mazara del Vallo, Autoparco comunale, c.da Affacciata, dalle 9 alle 14

Castelvetrano, Comune nuovo, via delle Rose, dalle 14 alle 20

Trapani, Cittadella della Salute, Palazzo Giglio solo venerdì 28 maggio, dalle 14 alle 20.

La popolazione studentesca coinvolta ammonta complessivamente a 4.173 studenti, di questi i maturandi sotto i 18 anni sono 650.





I dati siciliani

Sono 372 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.335 tamponi processati, con una incidenza in discesa all' 1,9% rispetto a lunedì che era al 3,4%.

La Regione ieri è stata terza in Italia per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 11 e portano il totale a 5.758.

Il numero degli attuali positivi è di 12.604 con un decremento di 412 casi rispetto a lunedì. I guariti sono 773. Negli ospedali i ricoverati sono 668, 31 in meno, quelli nelle terapie intensive sono 93, 5 in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione tra le province vede Palermo con 20 casi, Catania 139, Messina 31, Siracusa 20, Trapani 35, Ragusa 25, Agrigento 79, Caltanissetta 5, Enna 18.



I dati trapanesi

Torna ad aumentare in provincia di Trapani il numero dei positivi al Covid 19, come comunica l'Asp.

Sono 557, 19 in più, le persone attualmente positive al Coronavirus. In un giorno si sono registrati 18 guariti. Non ci sono nuovi decessi e ci sono due persone in più ricoverate in regime ordinario.

Questo il dettaglio:

Alcamo 69 (+4); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 18; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 19; Castelvetrano 47; Custonaci 0; Erice 40, Favignana 3; Gibellina 9; Marsala 117 (+13); Mazara del Vallo 66; Paceco 26; Pantelleria 1; Partanna 4; Petrosino 7; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 3; San Vito Lo Capo 2; Santa Ninfa 0; Trapani 103 (+7); Valderice 15; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 557 (19 in più)

Deceduti in totale 328

Guariti in totale 12.865 (+18)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 35 (+2)

Tamponi molecolari 352

Tamponi per la ricerca dell’antigene 191

La situazione in Italia

Sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.490.

Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.197.892, i morti 125.501. I dimessi ed i guariti sono invece 3.804.246, con un incremento rispetto a ieri di 11.348 mentre gli attualmente positivi scendono a 268.145 (-8.294).

Sono 252.646 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 107.481. Il tasso di positività è dell'1,2%, in netto calo rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 1.323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 59 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 46 (ieri erano stati 48). Sono invece 8.557 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 393 in meno nelle ultime 24 ore.