Il giusto professionista per ogni esigenza

26/05/2021 09:05:00

Nel Centro Odontoiatrico CAREDENT di Marsala, il punto di forza è il lavoro di squadra, per racchiudere tante competenze differenti e metterle al servizio del vostro sorriso.

Da oltre 10 anni sul territorio, Caredent è una garanzia per la salute della vostra bocca, grazie a un approccio multidisciplinare e professionale.

Ma quali sono i punti di forza del centro Caredent di Marsala?

La presenza di più medici dentisti e odontoiatri che formano una vera e propria équipe, capace di assistere il paziente a 360°: l’igienista, l’esperto di conservativa endodonzia, il chirurgo, il protesista e l’ortodontista. Alla loro competenza e professionalità si aggiunge la diagnostica di precisione di cui possono disporre ogni giorno i dentisti: i centri Caredent, infatti, sono dotati di tecnologie digitali di ultima generazione come l’ortopanoramica*, la Tac* e la telecamera intra-orale* che permette di visualizzare su schermo la propria situazione dentale.

Grazie alla multidisciplinarietà dell’equipe medica, tutti i pazienti, di qualsiasi età, possono essere guidati in un percorso di cure e trattamenti personalizzati per la piena salute della propria bocca.

Alcuni esempi?

Nei centri Caredent vengono messe a disposizione dei pazienti le più moderne tecniche di implantologia dentale, valutando con attenzione la qualità e la quantità ossea per il posizionamento degli impianti e permettendo, attraverso una progettazione dettagliata dell’intervento, una riabilitazione protesica efficiente, funzionale e duratura.

Non solo, per restituire ai pazienti un sorriso sano, in Caredent a Marsala si trattano anche casi di disallineamento e malocclusione dentale, mediante l’ortodonzia tradizionale o tramite i moderni allineatori trasparenti che coniugano la piena resa estetica a maggior comfort e igiene (essendo lisci e removibili).

PIANI DI PAGAMENTO

I centri Caredent sono convenzionati con società finanziarie: grazie a tali convenzioni i pazienti possono beneficiare di finanziamenti e paini di pagamento personalizzati.

PER LE EMERGENZE

Caredent mette a disposizione il numero telefonico 800.166.659. al quale risponderà un medico dedicato, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

CONVENZIONE FONDI ASSICURATIVI

I centri Caredent sono convenzionati con i principali fondi assicurativi come Previmedical ed Unisalute.



DAL DENTISTA IN SICUREZZA

Per svolgere le visite odontoiatriche in piena sicurezza, Caredent ha messo a punto un rigido protocollo igienico-sanitario che agisce in totale ottemperanza rispetto alle linee guida ministeriali: visite scaglionate, numero di pazienti contingentato e scrupolose procedure di sanificazione sia degli ambienti che di tutti gli strumenti.

Caredent Marsala 0923 181 8233

Piazza Piemonte e Lombardo, 32-35

Dental Sicily Srl - DS Dott.ssa Laura Antonietta Maria Governale - Albo Provinciale degli Odontoiatri di TRAPANI n. 435

(*Attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico, contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all’espletamento del trattamento odontoiatrico)