Tragedia a Palermo, un farmacista si lancia dal 12° piano

01/06/2021 11:57:00

Tragedia a Palermo. Avrebbe deciso di farla finita lasciandosi andare dal 12° piano di un palazzo di via Marchese Ugo, il farmacista Ferdinando Orlando. Il fatto è avvenuto ieri, poco dopo le 19. A soccorrere Orlando un medico che si trovava di passaggio ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo che lascia la moglie e una figlia, si apprestava a trasferire la sua farmacia in via Villafranca. Su quanto accaduto indagano comunque gli agenti del commissariato di Palermo che hanno posto sotto sequestro la farmacia (foto Younipa) per trovare quanti più elementi utili alle indagini e capire cosa abbia spinto l’uomo al suicidio.