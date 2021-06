Covid in provincia. Marsala 80, Mazara 80, Trapani 72. I dati del primo giugno

01/06/2021 14:24:00

Diminuiscono ancora gli attuali positivi in provincia di Trapani. Sono 462 le persone positive, 28 in meno. Di queste 27 sono ricoverate, con due in terapia intensiva. Nell'ultimo bollettino non si registrano nuovi decessi. In un giorno sono guarite 64 persone, ma se ne sono contagiate 36.

Questo il dettaglio:

Alcamo 54; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 6; Castelvetrano 74 (+6); Custonaci 1; Erice 27, Favignana 2; Gibellina 6; Marsala 80 (-8); Mazara del Vallo 80 (+10); Paceco 24; Pantelleria 1; Partanna 2; Petrosino 3; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 4; Santa Ninfa 3; Trapani 72 (-20); Valderice 9; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 462 (-28)

Deceduti in totale 330

Guariti in totale 13.102 (+64)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 25 (-3)

Tamponi molecolari 272

Tamponi per la ricerca dell’antigene 207