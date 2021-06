Marsala Futsal batte Palermo e vola in testa al girone  dei play off

02/06/2021 21:21:00

Al termine di un match equilibrato la formazione del Marsala Futsal è riuscita ad aver ragione sull’agguerrito Palermo Futsal Eightininers imponendosi 3 a 1.

Come previsto alla vigilia non è stato semplice per gli azzurri conquistare l’intera posta in palio contro un avversario giovane e ben quotato. Giornata non iniziata benissimo per via dell’infortunio di Lo Presti che in fase di riscaldamento, ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia che lo ha costretto ai box per tutto il match. Il Marsala conquista comunque i tre punti, sale a quota sei in classifica e va da solo in testa al quadrangolare “A”. Sabato pomeriggio, sul campo del Real Termini, sconfitto dal San Vito, il Marsala giocherà l’ultimo match del quadrangolare. In classifica la situazione vede gli azzurri al comando con sei punti, Real Termini e San Vito lo Capo seguono a quota tre punti, chiude il Palermo Futsal, fermo a quota zero. I giochi non sono ancora fatti per nessuno anche se il Marsala sembra avere qualche chance in più per centrare uno dei due posti che valgono la semifinale dei play off.

La cronaca della gara

Marsala già al quarto minuto trova il vantaggio con la staffilata all’incrocio dei pali di Gabriele Pellegrino. Gli azzurri gestiscono bene ma sono gli ospiti a collezionare palle goal. Al 14esimo il portiere dei lilibetani, Buffa, è costretto ad un doppio intervento ravvicinato e al 21esimo è ancora bravo ad uscire alla disperata per chiudere lo specchio di porta a Morvillo. Si va così, sull’1 a 0, negli spogliatoi.

Il primo acuto della ripresa è di marca lilibetana con Pellegrino, autore dell’ 1 a 0 a impegnare Dominici. Il Marsala mantiene meglio il pallino del gioco e al 42esimo trova il goal del raddoppio con l’altro Pellegrino, il capitano Gaspare che a pallonetto elude, l’intervento del portiere e spedisce in rete il pallone. Sul finale il Palermo prova il quinto di movimento e al 58esimo la scelta viene premiata con il goal di Rosone. In pieno recupero, con il Marsala trincerato nelle retrovie e intento a spezzare l’assedio degli ospiti, trova il goal del K.O. a firma di Perrella che dalla propria metà campo, spedisce il pallone nella porta avversaria ormai sguarnita. Sul triplice fischio l’ottimo Dominici neutralizza un tiro libero a Farina.

“Abbiamo sofferto tanto e lo sapevamo, contro un avversario di buone individualità che non ci ha regalato nulla – ha dichiarato il capitano Pellegrino a fine partita – la nostra determinazione ha fatto la differenza”.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal: Buffa, La Grutta, Pellegrino Gabriele, Li Causi, Pellegrino Gaspare, Trotta, Pizzo, Farina, Lo Presti, Perrella, Costigliola, Patti. Allenatore Lillo Gesone;

Palermo Futsal Eightininers: Morvillo, Giannone, Garofalo, Sarta, Rosone, Citrano, Vallecchia, Lapi, Cavaliere, Marotta, Dominici,. Allenatore Gianfranco Del Bosco;

Arbitri: Luciano Antonio Fabio di Caltanissetta e Antonino Schifano di Trapani;

Marcatori: 4’ Pellegrino Gab. (M), 42’ Pellegrino Gasp. (M), 58’ Rosone (P), 60’+2 Perrella(M);

Ammoniti: 58’ Farina (M) e Marotta (P), 60’+1 Pellegrino Gab. (M);

Note: 60’ + 4 Dominici (P) para un tiro libero a Farina (M);

Giovanni Ingoglia