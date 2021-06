Ricordate: al ristorante si può essere al massimo in quattro

02/06/2021 07:37:00

Una precisazione: al ristorante resta il limite delle quattro persone a tavola, anche in zona bianca

Dopo alcuni giorni di valutazioni il ministero della Salute infatti precisa la regola: non più di quattro, a meno che non si tratti di conviventi.

Nel decreto approvato ad Aprile questa regola è stata confermata. E poiché nel decreto sulle riaperture approvato a maggio non ci sono nuove disposizioni quella norma resta in vigore, come chiarito dall’Ufficio legislativo.

Rimane dunque questa misura: «In zona gialla e in zona bianca quando si sta nel locali pubblici seduti a tavola si può stare massimo in quattro persone a meno che non si tratti di conviventi o di un nucleo familiare».

Dura la reazione della Federazione italiana dei Pubblici esercizi: « Inaccettabile che, nel giorno in cui finalmente bar e ristoranti possono riprendere a lavorare a regime, non ci sia ancora una linea chiara sul numero di commensali permessi ad ogni tavolo che ora limita anche nelle zone bianche il numero dei commensali a 4. È una grave mancanza di rispetto nei confronti di centinaia di migliaia di imprenditori, costretti per l’ennesima volta ad improvvisare. Confidiamo in un ripensamento».