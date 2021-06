Th Alcamo riparte da Guerrero, nuovo acquisto in vista della nuova stagione

06/06/2021 21:06:00

Solo il tempo di mettere in archivio il campionato di A2 terminato il 15 Maggio scorso che la Th Alcamo si è subito mossa sul mercato.





La società alcamese ha infatti raggiunto l'accordo per la stagione 2021/22 con Sebastian Nelson Guerrero Centrale 24enne in forza nella scorsa Stagione nel Mendoza. Guerrero 1.85 per 78 Kg è alla prima esperienza fuori dal suo paese natale. Passaporto italiano, Sebastian Guerrero fa della velocità e della buona tecnica individuale le sue doti migliori. " È il giocatore che cercavamo, fisicamente esplosivo capace di organizzare il gioco, ma al contempo in grado di finalizzare il gioco con buone capacità realizzative. Guerrero (qui nella foto) dice Benedetto Randes che ha portato in porto la trattative con l'agente del giocatore è anche un buon difensore, che certamente farà bene nel campionato italiano", ha concluso Benedetto Randes. Alcamo ancora attiva sul mercato, con la squadra che sarà ancora rinforzata in vista della nuova stagione, con la rosa dello scorso campionato confermata in toto, a cui si andranno ad aggiungere i nuovi acquisti, con l'obiettivo di riportare l'entusiasmo ad Alcamo intorno alla pallamano nella speranza di avere nuovamente il pubblico sulle gradinate magari del Pala D'angelo, una volta terminata la Pandemia e il Palasport restituito alla sua naturale destinazione.