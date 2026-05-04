Pallamano: l'Handball Erice vince gara 1 di semifinale scudetto contro Cassano

04/05/2026 11:00:00

Ad eccezione della netta vittoria ottenuta dalle Arpie nel confronto diretto del girone d’andata (30-23), la sfida Erice-Cassano, nel corso di questa stagione, è stata sempre in bilico. Gli altri precedenti fra le due squadre sono stati, infatti, molto equilibrati: in semifinale di Coppa Italia, le Arpie hanno vinto solo di misura (25-24), a Riccione, mentre in Lombardia, nel ritorno di regular season, il match è terminato in pareggio (26-26). Sono numeri che, da soli, fanno intendere come la Ac Life Style Handball Erice debba profondamente rispettare quest’avversaria e ricordarsi come sia capace di metterla in difficoltà. La formazione allenata dal coach Fred Bougeant, del resto, affronta una squadra che, in questa semifinale-scudetto, eredita la più rilevante serie vincente della pallamano italiana: quella della PF Cassano Magnago (dal 2001 divenuta PF Raluca), capace di conquistare 11 scudetti consecutivi fra 1986 e 1996. Come dire, dalle parti di Cassano, la pallamano è davvero pane quotidiano.

Se in una serie di potenziali tre partite la prima è sempre la più importante ed emotivamente la più complicata, la vittoria delle Arpie sancisce, quindi, il raggiungimento di un obiettivo fondamentale, che potrà essere capitalizzato nella sfida di ritorno. Nel giorno del minuto di silenzio dedicato ad Alex Zanardi, i sessanta minuti di gioco onorano la sua memoria, con una gara tirata e agonisticamente validissima, al di là dei valori tecnici espressi, Un successo, quello di oggi, che giunge al termine di una gara sempre comandata, ma sofferta. La differenza è arrivata dalla solidità difensiva e dalla maggiore fisicità della formazione. È chiaro, però, che sabato prossimo, a Cassano, sarà tutta un’altra storia.

Frédéric Bougeant (coach AC Life Style Handball Erice): "Congratulazioni alle ragazze e allo staff per questa prima partita contro il Cassano. Le vittorie in casa sono fondamentali per concludere bene la stagione. È stata una gara difficile, classica da playoff, in cui siamo riusciti ad essere efficaci nei momenti più importanti. Tutti sappiamo che in questa fase della stagione, vincere è davvero ciò che conta. Ora è il momento di riposare e prepararsi per una grande partita a Cassano. Grazie a tutti".

Tabellino: AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago 33-26 (15-11)

AC Life Style Handball Erice: De Marinis, Bernabei 1, Tarbuch 1, Cozzi, Martinez Bizzotto 1, Zizzo, Manojlovic 1, Gandulfo 1, Do Nascimento 11, Iacovello, Dalle Crode 1, Pessoa 1, Ahanda 4, Cabral Barbosa 5, Niakatà 6. Allenatore: Frédéric Bougeant.

Cassano Magnago: Bertolino 1, Maggioni, Ponti, Gozzi 1, Colloredo 2, Piovani, Cobianchi, Soldavini, Ghilardi 11, Zanellini 4, Trevisan, Bassanese, Macchi 2, Barbosu 5, Barbuscia. All. Davide Kolec.

Arbitri: Fabio Bocchieri – Davide Schiavone

Commissario: Vincenzo Chiarello



