Sicilia: scontro auto moto, muore motociclista di 44 anni

Ancora un incidente mortale sulle strade siciliane. E' Michele Librizzi, 44 anni, di Castellana Sicula, la vittima dell'incidente avvenuto ieri mattina sulla statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”. Librizzi si trovava a bordo della sua moto per un giro assieme ad altri motociclisti, era uscito dal gruppo quando con la sua Kawasaki si è scontrato con una Renault sulla statale 120 nella zona di Castellana Sicula.

Per il motociclista non c'è stato nulla da fare, a causa dell'impatto è morto sul colpo. Nell'incidente è rimasta ferita una donna palermitana di 59 anni. Librizzi (foto direttasicilia), che di mestiere faceva il fruttivendolo, lascia la moglie. Sul posto per i rilievi sulla dinamica dell'incidente i carabinieri di Polizzi Generosa.