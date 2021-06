Il Comune vuole realizzare un'isola ecologica a Mazara Due

08/06/2021 15:15:00

Per il servizio di monitoraggio, sensibilizzazione ed incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel quartiere di Mazara Due, è stato pubblicato all'albo pretorio online un avviso di manifestazione d'interesse per la realizzazione di un'isola ecologica nel quartiere con l’obiettivo di raggiungere entro un anno il 35% di raccolta differenziata nello stesso quartiere.

Mazara Due, il popoloso quartiere realizzato dopo il terremoto ed il cui viale principale è denominato viale 7 giugno 1981 in memoria del sisma di cui in questi giorni ricorre il 40° anniversario, è infatti l’unico quartiere della Città nel quale non si effettua la raccolta porta a porta dei rifiuti ma la raccolta di prossimità con la collocazione di postazioni di cassoni per la differenziata. Un sistema che è mutato nell’ottobre del 2019 per decisione dell'amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha previsto un investimento nel quartiere di circa 36 mila euro dei circa 143 mila euro ottenuti a seguito della premialità regionale per il superamento della soglia del 65% della differenziata in tutto il territorio cittadino nell’anno 2019.

“Il Comune – si legge nell’avviso – ha ricevuto una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un’isola ecologica ed il servizio di monitoraggio, sensibilizzazione ed incentivazione della raccolta differenziata”. Poiché si intendono acquisire altre offerte, entro e non oltre le ore 13 del 15 giugno 2021, tali manifestazioni di interesse potranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Il responsabile del procedimento, architetto Tatiana Perzia, a seguito della segnalazione di un refuso della data di scadenza dell'avviso chiarsisce che il termine ultimo di invio delle manifestazioni d'interesse è il 15 giugno giugno 2021. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare lo stesso funzionario Perzia al numero dell'Ufficio Ambiente 0923671548 o via mail: tatiana.perzia@comune.mazaradelvallo.tp.it.

Il criterio di aggiudicazione del progetto è quello del minor prezzo tra le manifestazioni d'interesse, secondo le modalità indicate nell'avviso che contiene anche i dettagli delle attività che dovrà svolgere il personale dela società operante nell'isola ecologica; un'attività che prevede anche forme di incentivo dirette ad incrementare la differenziata nel quartiere.

Mini rotatoria a Tonnarella

“Le criticità registrate in questa prima e sperimentale fase di attuazione della nuova circolazione veicolare a Tonnarella ci inducono ad apportare alcuni correttivi che ai fini della sicurezza e di una migliore fluidità della stessa circolazione dovrebbero consentire di attenuare i disagi registrati in questo primo week end. Oltre alla riprogrammazione del timing dei semafori prevediamo di realizzare una mini rotatoria nell’incrocio tra via del Mare e via Bessarione al posto del semaforo ed inoltre ripristineremo il senso unico di marcia nella via Mario Fani in direzione opposta al mare. Siamo fiduciosi che queste modifiche apportate consentiranno di attenuare i disagi ed i tempi di percorrenza per chi dal mare si muove verso la città e di apprezzare meglio invece i vantaggi che derivano dalla nuova circolazione”.

Lo ha detto il comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino a seguito di una riunione con l’amministrazione comunale per fare il punto sulla sperimentazione della nuova circolazione veicolare a Tonnarella.