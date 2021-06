09/06/2021 19:45:00

Marsala non è una città per camperisti. Nell'unico parcheggio pubblico in città, oltre ad avere a che fare con i posteggiatori abusivi, l'unico scarico per le acque dei Camper è otturato, pieno di rifiuti, come si vede nella foto che accompagna questo articolo.

La stampa nazionale in queste settimane parla di "invasione" di camper in Italia, e in particolare in Sicilia. Turisti da tutta Europa decidono di viaggiare verso il nostro Paese in camper. La Sicilia è una delle mete più gettonate, e Marsala è tappa da sempre gradita per i camperisti. Ma il parcheggio del Salato, vicino al porto, non è molto accogliente per i camper.

Infatti non solo è terra di parcheggiatori abusivi che chiedono cifre esorbitanti per i camper, ma l'unico scarico per le acque presente nella piazza è pieno di carte e altri rifiuti, otturato e inutilizzabile. Se è questa l'accoglienza e l'idea di turismo che si vuole portare avanti...