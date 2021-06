Green pass, c'è il via libera. AstraZeneca ai giovani: è sicuro? Le notizie sul Covid in Italia

09/06/2021 09:20:00

C'è il via libera dell'Unione Europea per il green pass per poter viaggiare e muoversi liberamente. Ci sono molte polemiche sulla somministrazione di AstraZeneca ai giovani, per alcuni esperti è pericoloso. Queste e altre le notizie sul coronavirus di oggi, 9 Giugno 2021.

«È sbagliatissimo proporre questi vaccini ai giovani, specialmente alle donne. Sono sempre stata convinta che non bisognerebbe darli a persone di età inferiore ai 55 anni». Così Antonella Viola, immunologa, docente di patologia generale a Padova, in un’intervista al Corriere della Sera. Perché? «Per non aver dubbi basta leggere un lavoro uscito sulla rivista Science dove si spiega come man mano che si scende con l’età i rischi di ricevere questi vaccini superano ampiamente i benefici», continua l’immunologa. «Nei più giovani il pericolo di avere conseguenze gravi a causa del Covid è invece molto basso. Ecco perché la Francia ha stabilito di limitare i due vaccini a vettore virale agli over 55».

Europarlamento approva il certificato digitale Ue

Il Parlamento Ue, in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato il Green pass. Verrà formalmente adottato dal Consiglio Ue ed entrerà in vigore il primo luglio (qui il vademecum per viaggiare in Europa).

Figliuolo: «La sfida contro il virus si vince a giugno e luglio»

La sfida contro il Covid si vince a giugno e luglio. Così il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, su Radio 24. «Ora siamo concentrati su giugno e luglio, la sfida si vince in questi due mesi. Ad agosto — ha aggiunge — ci potrebbe essere una piccola flessione, ma io voglio invitare gli italiani a continuare ad aderire alla campagna vaccinale». In riferimento al target settimanale il commissario ha confermato i 550mila vaccini, ma «dalla prossima vogliamo fare oltre subordinato all’arrivo dei vaccini a luglio. Per giugno mi accontento di 550-600mila vaccinazioni al giorno» (qui il report dei vaccini in Italia).

Alle isole Eolie vaccini per i turisti dall’11 giugno

Novità dalla Sicilia sul fronte della battaglia al Covid-19. Dall’11 giugno alle Eolie vi saranno i vaccini per i turisti. Mentre a livello nazionale si discute della modalità di campagna vaccinale, nelle località delle vacanze per coloro che sono in partenza o partiranno, è ufficiale che alle isole Eolie i turisti potranno fare il vaccino. Nello specifico, per dieci giorni, ai turisti potrà essere somministrata la seconda dose del vaccino durante il periodo di soggiorno. Il periodo stabilito dal commissario Covid a Messina (e nel Messinese) Alberto Firenze è quello compreso tra l’11 e il 21 giugno. I vacanzieri potranno completare il ciclo direttamente alle Eolie, a patto, però, che abbiano già ricevuto la prima dose. Un esperimento che potrebbe diventare un modello nazionale per le località di vacanza.





IL PUNTO: Vaccini, 39.312.253 somministrazioni in Italia. Ciclo completato per il 24,6% della popolazione

In Italia sono state somministrate finora 39.312.253 dosi di vaccino anti-Covid. I dati sono contenuti nell’ultimo aggiornamento del report nazionale, secondo cui sono 13.338.891 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale nel nostro Paese, cioè il 24,59% della popolazione con più di 12 anni. Quasi il 48 per cento della popolazione ha ricevuto, invece, almeno una dose.

Gli Usa allentano restrizioni per 110 Paesi, anche Italia

Gli Usa hanno allentato le raccomandazioni sui viaggi verso oltre 110 Paesi, tra cui l’Italia. La decisione degli U.S. Centers for Disease Control and Prevention(Cdc) interessa anche il Giappone, in vista delle Olimpiadi. La nuova classificazione, pubblicata sul sito ufficiale dei Cdc, include 61 nazioni — tra cui il nostro Paese, la Francia, la Turchia, la Spagna, la Russia e l’Ungheria — passate dal «livello 4», il più alto per l’allerta Covid e che invita a non compiere viaggi, al «livello 3», che consiglia i viaggi solo a chi è completamente vaccinato.