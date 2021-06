Scrive il Sindaco di Erice sulla sua archiviazione per lo "scandalo parcheggi"

10/06/2021 06:00:00

Con la presente si invita ed al contempo diffida il Direttore responsabile del vostro periodico online TP24 a rettificare l’articolo intitolato “Scandalo parcheggi ad Erice, il Sindaco Toscano verso l’archiviazione” pubblicato in data 08.06.2021.



In tale articolo, interamente errato e falso, già nel titolo si fornisce una lettura fuorviante per il lettore al quale viene fornita una notizia falsa poiché un evento certo e storico come il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale nei confronti della sottoscritta, viene presentato come se invece si trattasse di un evento ancora in itinere, futuristico, arrivando perfino ad adombrare presunti, quanto inesistenti, diritti di gravame in capo a terzi.



La Sindaca di Erice è vittima della sua stessa mala informazione sulle vicende che la riguardano.

Qui ad essere salvi dovrebbero essere i cittadini ericini, e non solo loro, ai quali è dovuta dal Sindaco chiarezza. Cosa che non avviene, e non sappiamo se per calcolo o per carenza di informazione. Spieghiamoci meglio: Daniela Toscano scrive di essere stata archiviata (mi si perdoni l'espressione) per il "caso parcheggi". Bene. Ma ha il dovere di specificare cosa intende per "archiviazione". L'indagine infatti prevede, se ricordo bene, diverse ipotesi di reato, non solo l'abuso d'ufficio. E quindi, nel silenzio del Sindaco, le altre contestazioni sono aperte. E' così? Così come è aperta ancora l'indagine per il marito. E' così?

Ma veniamo al piatto forte: l'archiviazione dell'indagine per abuso d'ufficio. Noi scriviamo che la parte offesa può fare opposizione. Il Sindaco dice che non è così. E ha ragione. Questo perchè nel reato di abuso d'ufficio, probabilmente (andiamo per logica, dato che nessuno ci spiega le cose, però poi ognuno pretende di averle raccontate come meglio aggrada ...) la parte offesa individuata non è stata l'imprenditore Agliano (quello dell'altro parcheggio, per intenderci...), ma il Comune di Erice.

E qui sarebbe normale chiedere alla Sindaca di Erice se il Comune di Erice, informato della proposta di archiviazione, ha valutato l'ipotesi di fare opposizione, se magari si è riunita la Giunta per decidere il da farsi (la legge, mi pare prevede che in questi casi chi è coinvolto non possa partecipare alle riunioni), o se tutto è passato in cavalleria ...

Giacomo Di Girolamo