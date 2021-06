Trapani, lezione di primo soccorso alla Capitaneria di porto

25/06/2021 09:27:00

Concluso alla Capitaneria di porto di Trapani, il corso Blsd (Basic life support defibrillation) tenuto dagli istruttori del Centro di formazione Primo soccorso di Sebastiano Monticciolo. Trentasei militari hanno appreso le tecniche per salvare vite umane.

“Hanno acquisito – spiega Monticciolo - i necessari aggiornamenti relativi alle tecniche di sostegno di base alle funzioni vitali e di utilizzo del defibrillatore semi automatico”.

Al termine della lezioni, il comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, Capitano di Vascello Paolo MARZIO, ha voluto portare il suo saluto al responsabile del Centro di formazione, sottolineando” l’utilità di tali iniziative” e rimarcando come “la collaborazione instaurata sia stata preziosa per consentire ai militari della Guardia Costiera di migliorare la propria professionalità nello svolgimento dell’attività di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare”.