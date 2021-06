25/06/2021 12:53:00

E' stabile il conto degli attuali positivi in provincia di Trapani. Sono 185 le persone al momento contagiate dal Coronavirus, secondo quanto comunica l'Asp.



Sono sempre 12 le persone che si trovano in ospedale e di queste nessuna in terapia intensiva. Mazara è sempre la prima città per contagi, seguita da Marsala e Castelvetrano.

Questo il dettaglio:

Alcamo 16 ; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 21; Castellammare del Golfo 3; Castelvetrano 25; Custonaci 0; Erice 3, Favignana 0; Gibellina 1; Marsala 35; Mazara del Vallo 52; Paceco 4; Pantelleria 1; Partanna 0; Petrosino 2; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 0; Trapani 12; Valderice 1; Vita 6.

Totale casi attuali positivi 185

Deceduti in totale 341

Guariti in totale 13.626

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 12

Tamponi molecolari 213

Test antigene 96