Covid in Sicilia. 67 positivi, è il dato più basso da settembre

25/06/2021 18:26:00

Sono 67 i positivi al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un dato mai così basso dallo scorso settembre, quando furono 65 i casi riscontrati in un giorno.

I positivi sono 67 su 11.632 tamponi, con un tasso di positività allo 0,6%. L'Isola abbandona il podio delle regioni con più contagi giornalieri, resta stabile a quota 6 invece il numero dei morti mentre i guariti sono 383. I positivi al Covid in Sicilia calano a quota 4.431.

Sempre in calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in regime ordinario sono 175, 10 in meno rispetto a quanto riportato nel bollettino di ieri; in terapia intensiva si trovano invece 23 pazienti, un saldo di -4 nelle ultime 24 ore. Non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 15, Agrigento 11, Trapani e Ragusa 10, Palermo e Siracusa 8, Caltanissetta 4, Enna 1. Nessun nuovo contagio in provincia di Messina.