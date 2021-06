Trapani, la Guardia costiera soccorre una turista a bordo di una nave da crociera

26/06/2021 11:12:00

Una motovedetta della Guardia costiera di Trapani ha soccorso una passeggera, affetta da emorragia interna, della nave da crociera “MSC Grandiosa”.

Al momento dell' Sos l'imbarcazione si trovava in navigazione a 18 miglia a Sud del porto di Marsala, dopo essere partita dal porto maltese di La Valletta e diretta a Barcellona. La chiamata di soccorso è stata ricevuta dalla sala operativa della Capitaneria all'una e trenta di venerdì mattina. Non appena acquisite tutte le informazioni per gestire l’emergenza in corso, è stato subito contattato il medico in servizio presso il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), che ha ritenuto necessario un immediato trasbordo della paziente in difficoltà.

Dopodichè è iniziata l’urgente evacuazione richiesta e l’equipaggio di guardia della

motovedetta SAR CP 849, sempre presente in Capitaneria h 24 e 365 giorni l’anno per garantire il soccorso e la salvaguardia della vita umana in mare, è partito dal porto di Trapani raggiungendo la nave da crociera in meno di un’ora, riuscendo immediatamente a trasbordare la paziente, per condurla nel porto di Marsala. La donna è stata poi accompagnata all'ospedale Paolo Borsellino.