26/06/2021 17:57:00

Danni soltanto ai mezzi nell'incidente stradale verificatosi, oggi pomeriggio, in via Fardella, angolo via Matera, a Trapani.

Due auto, una Citroen e una Lancia Y, si sono scontrate.

L'incidente è da imputare al mancato rispetto di una precedenza. È intervenuta la polizia municipale